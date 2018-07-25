Первая пресс-конференция Никола Пашиняна после избрания премьер-министром продлилась ровно 2,5 часа, на ней присутствовали порядка полутора сотен журналистов. Глава правительства обстоятельно ответил на вопросы представителей четвертой власти, была достигнута договоренность чаще встречаться в подобном формате. “РА” представляет вниманию читателей ответы на некоторые наиболее важные вопросы.

Сроки проведения выборов зависят от политической ситуации

Одним из самых актуальных вопросов после смены власти остается проведение внеочередных парламентских выборов.

Отвечая на вопрос одного из журналистов о том, что с течением времени, по мнению некоторых аналитиков, снижается и градус эйфории у людей, премьер заметил: “Заверяю, что сколько бы ни прошло времени, степень эйфории у людей возрастет”.

Что касается сроков проведения внеочередных выборов, то, по словам премьера, они могут состояться самое позднее в мае 2019, а вообще сроки зависят от политической ситуации, и очень возможно, что буквально в течение месяца возникнет необходимость в проведении выборов. Но главное — иметь в будущем полноценно легитимный парламент.

Баланс полномочий в пользу НС

Поскольку Армения совсем недавно перешла к парламентской форме правления, и обществу пока непривычны суперпремьерские полномочия, прозвучал вопрос: не будет ли пересмотрено суперпремьерство, что в свое время (в процессе конституционных реформ и после них) остро критиковал сам действующий премьер-министр Никол Пашинян.

Да, суперпремьерство будет отменено. Это однозначно — таков был ответ премьера. Однако к политике сбалансированности нужно прибегать так, чтобы не нарушить стабильность государственной системы. Он также напомнил произнесенные им в свое время слова о том, что при нынешней системе совершить революцию намного легче, чем при прежней.

Однако, по словам премьера, сбалансированы должны быть не полномочия Президента и премьер-министра, а правительства и Национального Собрания. “В Армении утверждена парламентская система правления, и, соответственно, ответственность за государство и управление им возложены на правительство и премьер-министра. Сбалансированность должна быть наведена между законодательной, исполнительной и судебной властями, должны усилиться рычаги гражданского общества”, — сказал он. При этом призвал сознавать, что это произойдет не за один день.

Что касается сбалансирования полномочий Президента и премьер-министра, Никол Пашинян сказал, что президент Республики Армения, в соответствии с Конституцией РА, осуществляет церемониальные функции.

“Если кто-то думает, что у государства могут быть два руководителя, то это будет означать конец этой страны. В Армении не может быть двух глав государства. Сегодня у Армении установлена парламентская система государственного управления, а ответственность и управление государством возложены на премьер-министра”, — сказал премьер-министр.

Конечно, господин премьер совершенно прав относительно того, что у Армении не может быть двух глав государства. Но почему-то в Конституции РА (гл.5, ст. 123, ч.1) написано однозначно — “Президент Республики — глава государства”. Но это к слову.

При этом премьер отметил: было бы правильно, если бы для института Президента были добавлены одно или два протокольных полномочия.

По словам Пашиняна, до выборов не будут предприняты драматичные шаги, сегодня у правительства есть мандат на претворение в жизнь всех целей революции. “Сегодня необходимо четко констатировать, что ни у одного крыла нет той степени легитимности, которая есть у правительства. Такова реальность, которая должна быть принята во внимание, и мы чувствуем себя обязанными исполнять мандат народа, в том числе для постепенного превращения суперпремьерской системы в премьерскую. И мы обязательно это сделаем”, — подчеркнул он.

Премьер не верит, что Россия допустит войну

“Полагаю, все мы понимаем, что Россия, как супердержава, имеет возможность не допустить возобновления войны в нашем регионе. Не могу поверить, что стратегический партнер Армении, ее друг Россия не задействует свои рычаги для того, чтобы не допустить возобновления боевых действий в регионе. Не могу поверить в это. Не могу поверить, что Россия допустит войну и не использует свои рычаги для того, чтобы удержать Азербайджан от нее”, — сказал премьер, отвечая на вопрос журналиста относительно желания РФ возродить так называемый “лавровский план”, якобы угрожая в случае отказа войной. А вообще, по его словам, угроза возобновления войны в регионе всегда имеется, и нужно быть готовыми к любым развитиям.

Вместе с тем, господин Пашинян отметил, что будут продолжены работы в направлении повышения эффективности деятельности ОДКБ.

“Я не верю, что президент Азербайджана пойдет на какие-либо действия, провокации без наличия соответствующих геополитических условий, следовательно, мы должны более ревностно относиться к нашим договоренностям”, — сказал Пашинян, считая, что Армения может улучшить ОДКБ как структуру, и нужно, чтобы участники этой организации уточнили свои обязательства. Именно такую цель преследует Армения в организации. Никол Пашинян выразил уверенность, что это позволит повысить эффективность членства Армении в этой структуре, да и в целом всей организации.

Нарастающая агрессия Баку имеет свои причины

Коснувшись по просьбе журналистов Карабахской проблемы и нарастающей агрессии Баку, премьер-министр отметил, что после происшедшей в Армении революции у Азербайджана имеются опасения, что его народ может вдохновиться происшедшими в Армении демократическими преобразованиями, борьбой с коррупцией, посему стараются отвлечь внимание общественности к Арцахской проблеме. Между тем, по убеждению премьера, наша революция — чистейше внутренний, внутриармянский политический процесс.

Естественно, Арцахская проблема без участия народа Арцаха не решится. “Во всех рабочих документах зафиксировано, что в окончательной стадии урегулирования карабахского конфликта Арцах должен быть полноценно вовлечен в процесс”, — сказал глава правительства, при этом добавил: это, однако, не означает, что мы не можем вести обсуждений. “На состоявшейся в мае с.г. в Степанакерте пресс-конференции я заявил, что мы готовы вести переговоры. Я готов вести переговоры с президентом Азербайджана. И сейчас это говорим. И есть материал для переговоров. И мы должны полностью ознакомиться с этими материалами, проанализировать, и мы находимся на этом этапе”, — сказал Никол Пашинян. “Переговоры сами по себе полезны, — сказал Пашинян, в то же время отметив, что милитаристская и агрессивная риторика Азербайджана для нас неприемлема. “Мы периодически заявляем сопредседателям, что готовы к урегулированию, но для этого необходима атмосфера доверия, которую разрушает Азербайджан”, — сказал Пашинян.

Резких перемен во внешней политике не будет

Еще до избрания парламентом на пост премьер-министра, Никол Пашинян неоднократно заявлял, что резких изменений во внешней политике Армении не будет. Об этом он четко заявил и на встрече с журналистами. Комментируя обстоятельство, что, будучи членом ОДКБ, Армения приняла участие в саммите НАТО, премьер сказал: “Я не принял участие в каком-либо формате, который был бы беспрецедентным для нашей внешней политики. Серж Саргсян как минимум дважды принимал участие в саммите НАТО, мы участвовали также в саммите стран, принимающих участие в миротворческой миссии НАТО в Афганистане. Армения еще до “бархатной” революции осуществляла с НАТО миротворческую миссию в Афганистане и Косово. Армения выражает свою готовность продолжать эти действия, поскольку я заявил, что во внешней политике Армении поворотов не будет”.

Коснувшись своего недавнего визита в Брюссель, широко освещавшегося в разных аспектах армянскими СМИ, господин Пашинян сказал: “Меня удивляет, что в ЕС еще есть чиновники, не замечающие происшедших в РА перемен”. Можно предполагать, что это был ответ на заявление посла ЕС в РА Петра Свитальского о том, что для получения содействия Армения должна представить предложения. Он сослался также на пример возглавляемого им правительства: не затратив дополнительных средств, оно сделало в борьбе с коррупцией больше, чем прежнее правительство в сотрудничестве с ЕС, затратив десятки миллионов долларов. “Мы ничего не делали во имя финансовой поддержки, и делать не собираемся”, — сказал он.

Борьба с коррупцией продолжится

В последние два месяца в Армении раскрыты многочисленные факты коррупции, и разоблачения продолжаются. Однако, как отметил премьер, в борьбе с коррупцией, теневой экономикой они поставили своей целью не арестовывать людей, а создать равное экономическое поле, увеличить доходы Государственного бюджета. Однако уровень злоупотреблений настолько велик, что правоохранительные органы обессилели. А премьер-министр пребывает в шоке после каждой порции разоблачений.

“Я в недоумении. Раньше я ограничивал себя в остроте критики, чтобы ее не преувеличивать, но сегодня я просто шокирован объемами коррупции. Это просто невообразимо”, — сказал Пашинян. По его словам, даже самое острое его выступление о коррупции покажется смешным, по сравнению с реальными масштабами грабежа в Армении.

“В силу своей должности я теперь знаю множество истин, что даже не знаю, порой не уверен, что, узнав эти истины, общественность скажет: как хорошо, что мы это узнали, или, наоборот — эта правда нам не нужна была, мы разочаровались в жизни. Впрочем, сам я склонен считать, что правда до последней точки должна быть раскрыта. Хотя и не уверен, что она не принесет с собой угрозы. Но все же считаю, что все должно быть раскрыто…”, — весьма заинтриговал журналистскую братию премьер. Хотя в свете последних событий никто в Армении ничему уже не удивляется.

Да и в целом опорой экономической политики правительства Армении, создания благоприятной инвестиционной среды являются, по словам премьер-министра, борьба с коррупцией и создание независимой судебной системы.

“Мы последовательно реализуем эту политику, которая, естественно, должна быть закреплена законодательными изменениями, в том числе и в Налоговом кодексе. В рамках этого проекта мы должны решить и политический вопрос поддержки малого и среднего бизнеса”, — сказал Пашинян.

Альтернатива Верхнему Ларсу необходима

Частые перебои в работе КПП “Верхний Ларс” в силу погодных и иных обстоятельств вынуждают Армению искать альтернативу единственному на сегодняшний день сухопутному выходу в Россию и далее — в Европу. Этот вопрос также не остался без внимания на пресс-конференции главы правительства.

Как заметил премьер, Армения ведет активные переговоры по поиску альтернатив Верхнему Ларсу. Он сообщил, что есть письменное соглашение о новой схеме, стороной которой Армения не является, однако в высшей степени заинтересована в ее осуществлении. Речь идет о 3-стороннем соглашении между Грузией, Российской Федерацией и швейцарской компанией, которая должна условно помочь грузинской и российской сторонам получить возможность для осуществления своих функций. Модель состоит в следующем: на территории Грузии они опечатывают грузы, затем уже на территории РФ, в присутствии грузинских таможенников, печати снимаются. Соглашение об этом подписано, но Армения, не являясь, как было отмечено, стороной этого документы, в высшей степени заинтересована в его претворении в жизнь.

По словам премьера, и грузинская, и российская стороны уверяют, что готовы к осуществлению этого проекта.