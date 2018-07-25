Чудеса случаются. Только вот кому-то нужны совершенно нереальные доказательства чуда — например, хождение по воде, а кто-то просто смотрит на мир глазами, которым и открывается настоящее волшебство. И, когда слышишь рассказ известного молодого режиссера, клипмейкера-сценариста, прозаика Артура Варданяна, поневоле поверишь и в чудо, и в божественное предзнаменование. Хотя в случае Артура эта история чуть-чуть закономерна, поскольку приключилась с человеком, умеющим видеть…

А дело было так. В одном из близлежащих к столице сел Артур и его съемочная группа снимала документальный фильм про лаваш. Женщины пекли хлеб, споро доставали его из тонира, когда взгляд режиссера зацепило, можно сказать, “до боли знакомое” изображение. Один, второй, третий лаваш, и на всех — лик Христа, известный всем по Туринской плащанице. Съемка, естественно остановилась. Решили проверить — попросили женщину испечь лаваш на другой стенке тонира. Она, недоумевая, согласилась, хотя заверяла всех, что выпекает лаваш на нужной стенке — так получается “самый правильный лаваш”. Хлеб с другой стенки никаких изображений не содержал… Вернулись к нужной стенке — опять на хлебе Христос. Когда сельчанкам объяснили, в чем дело, они не поверили: столько лет хлеб пекут, а ничего не замечали… Потом еще чуть ли не всей группой в остывший тонир заглядывали, изучали “волшебную” стенку, узоры, трещины на ней, но ничего похожего на изображение Христа не нашли… Вот так родилась идея выставки под названием “Я хлеб живый…”, которую Артур Варданян планирует на осень. Сейчас подыскивает правильное, символичное место для не менее символичной экспозиции из 33 волшебных лавашей (ну как тут известную одноименную армянскую сказку не вспомнить), по числу лет Иисуса.

“Хлеб играл большую роль в жизни и проповедях Иисуса, — говорит А.Варданян. — Но в Его времена хлеб был не похож на батоны, которые мы сегодня покупаем. Хлеб выпекался на больших плоских камнях. Тесто раскатывалось в широкий плоский крут наподобие традиционной итальянской пиццы. Хлеб в результате был большим, как блин, но тонким, как бумага. Современной версией таких хлебов является лаваш или пита. За каждым приемом пищи человек обычно съедал два-три таких хлеба. Кроме этого, Иисус считал хлеб Божьим даром.

“Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши если манну в пустыне и умерли; хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Я — хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я дам за жизнь мира” (Иоанна 6:48-51). Иисус знал, что хлеб — основа человеческой жизни; подобным образом только те, кто примет Иисуса и Его жертву и вкусят Хлеб Жизни, получат вечную духовную жизнь”.

Режиссер также отмечает, что будущая выставка и ее экспонаты дадут людям возможность вновь пообщаться с Армянской национальной (Григорианской) церковью. “Самым важным пунктом из христианского учения (священного причастия) является вкушение “крови” и “плоти” Христа, без которого ни один христианин не может быть спасен.

Представленные на выставке экспонаты (хлеб и вино) передадут главную цель священного причастия, а именно — объединить нас и нашу жизнь с Христом, соединить наши миссии, а также переоценить присутствие Христа, с помощью божественного благословения и самого Бога мы сможем преодолеть наши проблемы и трудности. Экспонаты будут окружены свечами для того, чтобы представить Христа в чистом свете, без которого мы даже днем были бы во тьме. Не случайно Римская католическая и Православная церкви отмечают причастие как один из самых важнейших праздников. А потому выставка будет содержать в себе и праздничный контекст.

Армянский народ очень трепетно относится к своему хлебу — лавашу (включенному в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО). Также особо почитает свою традиционную печь для выпечки лаваша — тонир. Тониром также называли божественные храмы и церкви. Люди клялись именем тонира. Молодожены после свадьбы кружились несколько раз вокруг тонира, а в городе Ван свадьбу и вовсе устраивали около тонира. Лаваш, тонир, вера — это наши истоки. Основная же цель экспозиции — исходя из наших истоков сохранить наши нравственные ценности, основой которых является армянское национальное христианство”, — подчеркнул автор проекта.

С этими словами трудно не согласиться, особенно сегодня, когда мы стали свидетелями беспрецедентных нападок на Армянскую церковь и постоянно сталкиваемся с попиранием традиционных ценностей и святынь. И, может быть, чудесное явление Спасителя на не менее святом для армян хлебе — это знак свыше для заблудших, чтобы одумались?