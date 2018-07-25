Друзьям-путешественникам нужен сторож. И, чтобы не тратить денег, они выстругают себе из дерева человекоподобное существо. А деревянный сторож возьми и оживись: превращается в милого паренька Пилака. Да еще и начинает знакомиться с миром, который, чем дальше, тем больше перестает ему нравиться. Ведь здесь лгут, обманывают и много несправедливости…

А он не такой, как все — он лучше и честнее окружающих его людей: вот и гонят его отовсюду, да еще получает тычки и затрещины. После множества перенесенных страданий деревянный паренек решает вернуться в лес и снова стать деревом. Он обращается с этой просьбой к Священнику и просит: “Я не могу обманывать, как люди, не могу лгать, чтобы стать похожими на них. Я не хочу быть человеком. Быть человеком — трудно. Быть человеком — грустно. А в лесу все деревья — вместе, всегда радостные. Там нет тюрем и убийств. Деревья не враждуют друг с другом, не начинают войн и не мучаются в руках людей, как я”… А когда Пилак идет в свой лес, его там ждут не раскидистые деревья, а пеньки…

Такая вот сказка, которую мы обрисовали лишь схематично, а вот что ждет Пилака, и как развивалась эта история, можно будет узнать, посмотрев новый спектакль, который пополнил репертуар ереванского Театра юного зрителя. Премьера новой и интересной как для детей, так и взрослых постановки по сказке Стефана Зорьяна “Деревянный человек” состоялась в минувшее воскресенье. Это работа молодого режиссера Сурена Сафаряна, который обращается к этому произведению Зорьяна уже во второй раз. В первый раз спектакль “Деревянный человек” он поставил в 2009 году в Студенческом театре Ереванского государственного института театра и кино.

“В отличие от других произведений, в которых поднимаются одна или две основные проблемы, сказка Стефана Зорьяна “Деревянный человек” поднимает множество проблем. Каждая из них могла стать материалом для отдельного произведения. Сказка затрагивает такие темы, как дружба, предательство, любовь, разочарование, богатство. В ней говорится о правах, науке, войне, человеческой жестокости… Одним словом, все тех явлениях и чувствах, присущих человеческому существу”, — рассказывает режиссер спектакля.

Говоря о новой постановке, Сурен Сафарян подчеркнул, что эта сказка выигрышна в плане театрализованной постановки еще и потому, что все действующие в ней лица — люди.

“Сказка развивается поэтапно, что дает возможность главному герою — деревянному человеку (Пилаку) оказываться в разных ситуациях, несколько раз пережить воодушевление, разочарование, ознакомиться с новыми обстоятельствами и явлениями, которые приготовила для него жизнь. На протяжении всей сказки идет сравнение Пилака (которого можно отождествить с детством человечества) со средой (то есть настоящим человечества). И здесь наглядно видно, какую трансформацию претерпело человечество от своего зарождения до наших дней. Все действия, которые совершают другие герои спектакля, кажутся очень естественными и правильными. Но стоит взглянуть на них глазами деревянного человека, как все эти поступки или действия становятся прекрасными и приятными, или же ужасными и удивительными. Это, в свою очередь, придает другой, особый интерес произведению. У зрителей есть возможность наблюдать за действом в двух ракурсах”, — отметил Сафарян.

Отметим, что сценографом спектакля является Тигран Асатуров, композитором — Арсен Бабаджанян, хореография — Наиры Ованнисян. В спектакле занято как старшее, так и молодое поколение артистов: Заслуженные артисты РА Арташес Шахвердян и Анаит Бабелян, актеры Константин Козманов, Ваан Миракян, Эмиль Киракосян, Цохик Мартиросян, Сирануш Лазьян, Арман Мириджанян, Андраник Акопян, Роза Парамазян, Лили Давтян, Арман Матевосян.