Государство Июль 25, 2018 | Автор : admin

Тем не менее командование 102-й российской военной базы принесло паникцам извинение за беспокойство по поводу инцидента, имевшего место в Панике 17 июля, там же, в Панике, 22 июля состоялась закрытая встреча министра обороны РА Давида Тонояна и командира 102-й российской военной базы, полковника Владимира Елканова.

Подразделения 102-й российской военной базы осуществляли плановые мероприятия по боевой подготовке, детали которых по годовому плану согласовываются с Минобороны РА: дороги, передвижение техники — все запланировано и согласовано. В рамках программы проводятся разного типа учения. Их проводили разведподразделения. Но раскрою вам тайну: поскольку это разведчики, они ни при каких условиях не назовут место своих учений, поэтому разговор был напряженный. Место было выбрано неверно, однако, не выгораживая разведчиков, отмечу, что они относились к Панику, как месту, где живут свои, а колонна машин была условно вражеской. И они провели это мероприятие в этом месте”, — сказал министр, добавив, что ошибку допустили и российская, и армянская стороны. По словам Тонояна, большое число подобных мероприятий иногда вынуждает обращать недостаточное внимание будничной работе.

“Но я официально заявляю, что российская сторона за день до этого информировала о движении колонны, сообщив, что будут учения, не указав, однако, место этих учений”, — отвечая на вопросы, министр отметил, что российская сторона признала свою ошибку и принесла свои извинения.

В знак дружбы 22 июля 102-я российская военная база, дислоцированная в Гюмри, провела в селе Паник Ширакской области мероприятие: полевое солдатское угощение, с концертной программой — песнями и танцами. В мероприятии принял участие министр обороны РА Давид Тоноян, который вместе с командиром 102-й российской в/базы, полковником Владимиром Елкановым, губернатором Ширака Кареном Саруханяном и главой общины Паник Варданом Макеяном возложили цветы к могилам паникских ополченцев, а также солдата, павшего в апрельской войне.

В беседе с журналистами глава оборонного ведомства не исключил изменения в договоре о статусе военной базы РФ на территории РА. “Это не документы, высеченные на камне, и с течением времени возникают проблемы, которые требуют правово-договорных изменений. И это, конечно, будет сделано. Недавний инцидент в Панике может подстегнуть некоторые изменения, но я сейчас не могу наверняка сказать”, — сказал министр. Он также отметил, что Россия полностью предоставила Армении вооружение, предусмотренное кредитным соглашением на 200 млн долларов. “Вооружение, предоставленное по договору на 200 млн долларов, современное, модернизированное, которого нет даже на вооружении РФ”, — добавил министр.