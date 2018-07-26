Государство Июль 26, 2018 | Автор : admin

Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России в РА.

Российские пограничники на участке Арташатского пограничного отряда, пресекли деятельность преступной группы, которая пыталась незаконно проникнуть в Армению. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны 5 граждан Исламской Республики Афганистан. Нарушители в установленном законодательством порядке переданы в правоохранительные органы Республики Армения. В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Зачем вдруг афганцев потянуло в Армению — конечно, выяснят компетентные органы, но следует заметить, что это не первый случай попытки нарушения государственной границы РА с Турцией иностранными подданными. Судя по всему, они просто ищут кратчайший транзитный путь к своей неведомой цели, либо же кое-кому невтерпеж проверить, насколько крепки замки на границе.