На протяжении вот уже более трех десятков лет Гюмрийский государственный ансамбль народных инструментов представляет публике кристально чистую и звонкую народную армянскую музыку.

В Гюмри прошла торжественная церемония презентации DVD-диска “Помню тебя”, с записью концерта ансамбля, состоявшегося два года назад и посвященного 30-летию его основания. На концерте, напомним, звучали произведения и обработки Народного артиста РА Хачатура Аветисяна. К слову, презентация диска прошла в полутемном и обветшалом домике-времянке, в котором на протяжении лет каждый день проводил свои репетиции ансамбль. Этот домик коллективу в 1990 году подарил строитель и меценат Ашот Галоян.

На презентации присутствовали как представили областной и городской администрации, так и известные артисты: Народный артист Армянской ССР Рубен Матевосян, Народный артист РА Геворг Дабагян, Заслуженные артисты РА Арсен Григорян, Камо Сейранян, Мкртич Малхасян, профессор Цовинар Ованнисян.

Презентация диска была не единственной позитивной новостью дня: на мероприятии стало известно, что вскоре Гюмрийский ансамбль народных инструментов будет работать в нормальных условиях.

“Очень скоро ансамбль станет работать по адресу: ул. Хримян Айрика,19. На средства госбюджета, предусмотренные для реализации срочных программ, а также фонда Оюнджян, будет отремонтировано расположенное по этому адресу здание”, — сказал на презентации губернатор Ширакской области Карен Саруханян. Ну, а пока здание будет ремонтироваться, музыканты в старом домике, но с новыми надеждами будут продолжать репетиции: пережидать не собираются — работа зовет.

“После землетрясения я потеряла свою квартиру и ютилась в задней части сцены Дворца культуры текстильщиков. В то время ансамбль проводил свои репетиции на этой сцене, и я каждый день была невольным зрителем. Поняла тогда, что смогу внести свой вклад в развитие коллектива. Обратилась к тогдашнему художественному руководителю и главному дирижеру ансамбля Дживану Хачатряну и поступила на работу в качестве солистки, а также стала ответственной за повышение качества вокалистов”, — делится воспоминаниями руководитель Гюмрийского государственного ансамбля народных инструментов, Заслуженный деятель искусств РА Джемма Кахцрикян.

В 2001 году, после отъезда Д.Хачатряна за рубеж, она стала художественным руководителем коллектива. Ширакцы хорошо знают, что там, где целеустремленная и трудолюбивая Джемма Кахцрикян — там расцвет музыкального искусства и стандарт качества. Под ее началом ансамбль, представляющий чистую народную музыку, продолжил семимильными шагами свое “турне” к успеху — гастролями и победами на различных фестивалях. Работа стала еще более эффективной, когда в качестве помощника к художественному руководителю присоединился певец и дирижер Карен Маилян.

“При помощи Карена мы стали работать с ансамблем более тщательно, по отдельности с каждым музыкантом, что явно повысило качество коллектива. Сохранение и передача зрителю национальной музыки в неискаженном виде зачастую требует “жертв”. Я отказалась от других своих занятий, чтобы все сила и возможности вложить в дело развития ансамбля”, — отмечает г-жа Кахцрикян.

Если на сцене Гюмрийский государственный ансамбль народных инструментов, значит, в зале негде яблоку упасть… Он всегда готов достойно выступать перед публикой, а последняя всегда с нетерпением ждет исполнений любимого коллектива, который не раз удостаивался высокого признания как на родине, так и за рубежом. В частности, в марте этого года ансамбль стал лауреатом Национальной музыкальной премии “Цицернак”: в номинациях “Лучший музыкальный коллектив” и “Лучший альбом года”.