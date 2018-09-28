Регион Сентябрь 28, 2018 | Автор : admin

— 2 сентября Арцах отметил 27-ю годовщину принятия на совместной сессии Нагорно-Карабахского областного и Шаумянского районного Советов Декларации о провозглашении Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Как спустя почти три десятилетия со дня ее принятия и через призму пройденного Арцахом пути, полного непростых испытаний, Вы прокомментируете ее роль и значение?

— Я думаю, что данным шагом наш народ, чьи права нарушались на протяжении десятилетий, в первую очередь, спасся от физического уничтожения, с опасностью которого мы со всей очевидностью столкнулись. Объединив общенациональные усилия, нам удалось победить в реальной конфронтации и отстоять провозглашенную независимость.

Да, за независимость Арцаха армянский народ заплатил очень большую цену, и комментарии тут излишни. Сегодня реальность такова: спустя 27 лет у нас есть второе армянское государство с развивающейся экономикой, со всеми атрибутами и институтами государственности и демократической системой ценностей. А в широком смысле мы являемся неотъемлемой частью матери-Армении.

— В те годы главной задачей для арцахцев была защита своей родины от азербайджанской агрессии. После установления в 1994г. перемирия на первый план вышли вопросы становления государственных институтов, восстановления экономики, решение социальных проблем. Ныне общепризнанно, что Республика Арцах является состоявшимся государством, со всеми атрибутами, присущими суверенным странам: устоявшимися демократическими традициями формирования власти, независимой внешней политикой, развивающейся экономикой, сильной и боеспособной армией. Решение каких задач является приоритетным для Арцаха сегодня?

— Как и во всех странах, у нас также имеются разноплановые проблемы во внешней и внутренней сфере. Вопросы урегулирования конфликта и международного признания Республики Арцах продолжают оставаться для нас приоритетными. Принципы их решения должны отвечать требованиям национально-освободительного Движения, начатого нашим народом тридцать лет назад. Кроме того, окончательное решение вопроса также важно в контексте долгосрочного мира и устойчивого развития в регионе. Параллельно с этим необходимо обеспечить устойчивое и всестороннее развитие экономики, а также повысить эффективность системы управления. На самом деле многие существующие сегодня проблемы тесно взаимосвязаны друг с другом, и в деле их решения нам очень помогают правительство Республики Армения и Диаспора.

— Развитие каких экономических сфер является первоочередной задачей для Арцаха?

— В качестве приоритетных направлений в экономике мы объявили развитие сельского хозяйства, гидроэнергетики, горнодобывающей промышленности, перерабатывающей промышленности и туризма. Во всех этих сферах мы имеем успехи и большой потенциал для привлечения инвестиций.

Что касается новых отраслей, то правительство Арцаха видит серьезную перспективу развития информационных технологий. У нас очень умные и талантливые дети, которые, в первую очередь, нуждаются в соответствующем образовании. Уже предприняты определенные шаги в этом направлении, и я надеюсь, что в ближайшие годы мы сможем добиться ощутимых результатов.

— Армения была и остается гарантом безопасности Арцаха. Об этом неоднократно заявлял и нынешний премьер-министр РА Никол Пашинян. А на внутриполитической ситуации в Арцахе как-либо отразились произошедшие после “бархатной революции” изменения в Армении?

— Арцах во всех отношениях находится в едином пространстве с Арменией, и в этом плане события, происходящие в Ереване, находят свое отражение в Степанакерте. Я рад сообщить, что правительство Республики Арцах имеет очень тесные партнерские отношения с новым правительством РА.

Что касается влияния на внутриполитическую ситуацию, то я считаю, что тенденции в целом позитивны, так как мы также последовательно продолжаем стимулировать прозрачный и публичный стиль работы в системе управления.

— Видите ли Вы механизмы восстановления полноценного формата переговоров по урегулированию арцахско-азербайджанского конфликта, то есть возвращения Арцаха за стол переговоров? Насколько это реально с учетом ожесточенного противодействия Баку и нейтральной позиции посредников, оставляющих решение этого вопроса на усмотрение сторон конфликта?

— Последние события в процессе мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта делают актуальной необходимость поиска механизмов восстановления трехстороннего формата переговоров с прямым и полноценным участием в них властей Арцаха. Таким механизмом может стать четкое распределение ролей и полномочий Армении и Арцаха в процессе урегулирования конфликта с Азербайджаном, когда каждая из сторон будет вести переговоры от своего имени и по вопросам, которые входят в свою компетенцию.

Очевидно, что азербайджанские власти будут и далее всячески препятствовать восстановлению полноформатных переговоров, так как не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта.

Поэтому возвращение Азербайджана в конструктивное поле и восстановление полноформатных переговоров должны стать общей задачей всех, кто заинтересован в мирном, окончательном и справедливом урегулировании азербайджано-карабахского конфликта. И важная роль в этом вопросе принадлежит, в том числе, сопредседателям Минской группы ОБСЕ.

— Как в Арцахе относятся к периодически вспыхивающим по разным поводам дискуссиям о так называемых “территориальных уступках”?

— Вопрос территорий, на которые, в соответствии с Конституцией, распространяется юрисдикция Республики Арцах, неразрывно связан с безопасностью и правом на мирное развитие нашей страны. Это те ценности, которые, как неоднократно заявляли власти Республики Арцах, не подлежат торгу. Данная позиция не имеет альтернативы особенно на фоне непрекращающихся попыток Азербайджана развязать новую агрессию, прямых угроз оккупировать Арцах и уничтожить либо изгнать его население, а также нескрываемых территориальных претензий Баку к Республике Армения.

В то же время хотел бы особо подчеркнуть, что азербайджано-карабахский конфликт не является территориальным спором, как это пытается представить азербайджанская сторона. Конфликт с Азербайджаном — это столкновение двух систем ценностей: с одной стороны, стремление народа Арцаха к свободе, демократии и мирному развитию, а с другой — попытки Азербайджана авторитарными методами и при помощи силы лишить людей не только их фундаментальных прав, но и Родины.