Нынешняя ситуация в Армении — это не просто смена правительства или правящей партии, а установление новой политической системы и системы управления, которую мы называем прямым народным руководством и прямым народным правлением. Об этом премьер-министр Никол Пашинян заявил, представляя произошедшие в Армении события в своем первом выступлении с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в качестве руководителя страны.

Отметив, что для него большая честь обращаться к высокой аудитории в качестве лидера, недавно ставшего премьер-министром Армении в результате народной революции, известной как Армянская бархатная революция, Никол Пашинян часть своего выступления уделил рассказу “о нашей победе над авторитарной властью”.

“Народ Армении преуспел в непредсказуемой и беспрецедентной революции, без какого-либо насилия, каких-либо жертв или общественных беспорядков. И это было не случайно. Наше намерение состояло в том, чтобы совершить революцию любви и солидарности.

С самого начала мы заявляли, что мы исключили любое насилие. Мы заявили, что, даже если насилие будет использовано против нас, мы не ответим насилием. Мы заявили, что наш ответ будет с поднятыми и открытыми руками, улыбкой и любовью”, — заявил Никол Пашинян, подчеркнув, что результат превзошел все ожидания — он был избран премьер-министром в парламенте, где имел лишь четыре надежных голоса, считая собственный.

“Это произошло потому, что люди были тверды в своем требовании, и парламент, избранный всего год назад, не имел другого выбора, кроме как следовать воле народа”, — подчеркнул Никол Пашинян.

Ныне продолжающий работать парламент, по его словам, не отражает волю народа, так как он был избран на выборах при массивном процессе покупки голосов и использовании административного ресурса и давления. После того, как был выдержан тест на проведение свободных, справедливых и конкурентных выборов в городской совет Еревана, Армения готовится к скорым парламентским выборам.

“Свободные, справедливые и прозрачные выборы станут необратимой реальностью в Армении и приведут к созданию сильных и ярких демократических институтов, функционирующей системы сдержек и противовесов.

Защита прав наших граждан и обеспечение свободы слова, выражения мнений и собраний очень важны в повестке дня нашего правительства. Отныне не будет возможности манипулировать избирательным процессом и подорвать доверие граждан”, — заявил Никол Пашинян.

Коснувшись институциональной составляющей новой, пост-революционной системы управления страной, которую нынешнее руководство Армении намерено претворить в жизнь, Никол Пашинян подчеркнул: “Мы намерены гарантировать выражение воли народа не только путем выборов, но и посредством местных и национальных референдумов, чтобы вовлечь наших людей в процесс принятия решений. Будучи сам политзаключенным, я понимаю, насколько важно уметь высказываться и решать свое будущее.

Приняв на себя ответственность, наша команда имеет четкое видение и сильную политическую волю к проведению фундаментальных реформ, направленных на искоренение коррупции, создание прозрачного, подотчетного и эффективного управления, защиты прав человека и верховенства закона, обеспечения независимости судебных органов и ускорения экономического роста посредством свободной и конкурентоспособной бизнес-среды и благоприятной атмосферы для инвестиций”.