Участники проходящего в Ереване XVII саммита МОФ аплодисментами приветствовали вечное присутствие Шарля Азнавура. В приветственном слове премьер Никол Пашинян отметил, что хочет выразить ту неизбывную боль, которая охватывает его при мысли об Азнавуре.

“Дорогой для нас человек, ушедший от нас 1 октября. Эта великая личность, посол французского языка, был стопроцентным французом, и в то же время — стопроцентным армянином.

Как он сам признавался, он хотел бы быть с нами долго, чтобы выразить свою преданность двум любимым странам — Франции и Армении, а также чтобы отметить праздник Франкофонии, которой он служил всю свою жизнь. Шедевры французского шансона, которые сопровождали и будут сопровождать не одно поколение, надолго останутся в наших воспоминаниях.

Мы скорбим, потому что любим. Будучи ярым защитником Армении и нашим послом в международных организациях, он высоко нес имя Армении. Мы будем вечно признательны ему. Он ушел от нас, но навсегда остался в наших мыслях. Вместо того, чтобы минутой молчания почтить его, прошу вас аплодисментами приветствовать вечное присутствие Шарля Азнавура”, — сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян и президент Французской Республики Эммануэль Макрон погасили и выпустили в обращение почтовый блок, посвященный теме “Всемирно известные армяне: Шарль Азнавур”.