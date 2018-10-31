Фракции “Елк” и “Царукян” снова выдвинули кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра РА, сообщила руководитель фракции “Елк” Лена Назарян. “Только что мы выдвинули кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра Армении”, — сказала она, выразив надежду, что до конца окончательного срока других кандидатур выдвинуто не будет.

Депутат от блока “Царукян” Наира Зограбян сообщила, что к ним присоединились и несколько депутатов из РПА.

Для выдвижения кандидатуры Никола Пашиняна на пост премьер-министра Армении необходимо собрать 1/3 голосов депутатов НС Армении, а для роспуска парламента необходимо его повторное неизбрание на втором этапе.

Окончательный срок выдвижения кандидатур на пост премьер-министра Армении — 30 октября. Заседание по вопросу избрания премьер-министра Армении состоится 1 ноября, в 12:00.

Напомним, что в ходе процесса роспуска парламента на первом этапе Пашинян не был избран премьер-министром, Национальное Собрание Армении на заседании 24 октября не избрало премьер-министра. “Против” проголосовал один депутат, воздержались 11, “за” не проголосовал никто. Фрация РПА, АРФ “Дашнакцутюн” заявили, что не примут участие в голосовании.