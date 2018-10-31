Находящийся с рабочим визитом в Республике Беларусь Президент Армении Армен Саркисян встретился 29 октября с представителями армянской общины Беларуси.

Президент Армении Армен Саркисян приветствовал участников встречи, среди которых были и представители научных и деловых кругов. А.Саркисян отметил, что встречи с армянами диаспоры всегда приятны для него, поскольку создают ощущение пребывания в родной среде. По его словам, он хотел бы развернуть диалог, чтобы услышать от собеседников о волнующих их вопросах и ожиданиях от новых властей Армении.

Представители армянской общины Беларуси сказали о важности подобных встреч с руководством Армении, поскольку это помогает им ощутить себя частичкой Армении, знать о событиях на родине из первых уст и, по возможности, быть вовлеченными в построение сильной и благосостоятельной Армении.

Как сообщалось ранее, возглавляемая президентом Республики Арменом Саркисяном делегация, в составе которой секретарь Совета национальной безопасности Армен Григорян, другие официальные лица, с рабочим визитом отправилась в Республику Беларусь для участия в предстоящей в Минске встрече Основной группы (MSC Core Group) Мюнхенской конференции по безопасности (Munich Security Conference).

Мюнхенская конференция по безопасности является влиятельной и представительной платформой обсуждения вопросов политики международной безопасности. Встречи Основной группы Конференции обычно организуются в различных столицах мира, предоставляя возможность высоким участникам обсуждать важнейшие вопросы международной политики и международной безопасности. Традиционно в центре внимания Основной группы бывает политика безопасности принимающего региона.

В предстоящей в Минске встрече будут участвовать главы правительств стран региона, руководящие лица международных организаций, в частности, ОБСЕ, НАТО, Евросоюза. Вопросы повестки будут касаться взаимоотношений Восток-Запад, региональных конфликтов, Минского процесса, а также экономической ситуации в Восточной Европе.

В рамках визита состоялась встреча Армена Саркисяна с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.