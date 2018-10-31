Как сообщили в пресс-службе аппарата и.о. премьер-министра Армении, Никол Пашинян приветствовал визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Армению и подчеркнул их роль как единственного формата, имеющего международный мандат по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, а также подчеркнул необходимость приверженности всех сторон конфликта мирному урегулированию проблемы.

Собеседники обсудили динамику мирного процесса по Нагорному Карабаху после недавних политических изменений в Армении, обменялись мнениями о договоренностях, достигнутых премьер-министром Республики Армения и президентом Азербайджана на встрече в Душанбе в конце сентября.

Никол Пашинян отметил важность соблюдения и эффективного осуществления договоренностей, которые будут способствовать формированию атмосферы взаимного доверия и мирного процесса. Стороны обсудили возможные дальнейшие шаги.