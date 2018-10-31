“Приезжайте, работайте в Армении, обогащайтесь и обогащайте”, — эта фраза лейтмотивом звучит во многих выступлениях и.о. премьер-министра Никола Пашиняна во время его встреч с бизнес-сообществом как в Армении, так и за рубежом.

Прошедший в конце прошлой недели в Ереване форум “Инвестиции и торговля” в этом плане не стал исключением, тем более что он собрал за круглым столом представителей деловых кругов высшего звена из 20 стран мира. Гости, разумеется, хотели воочию убедиться в тех переменах, которые произошли в Армении за последние месяцы, чтобы достоверно оценить перспективы вложения капитала в бизнес проекты, определить наиболее многообещающие отраслевые направления.

Участники трехдневной конференции, которая стартовала в минувшую пятницу, получили возможность ознакомиться с деловой и инвестиционной средой нашей страны, обсудить юридические и экономические особенности инвестиций в Армению непосредственно с ответственными представителями соответствующих ведомств. Гости также посетили различные предприятия, на практике уже реализуемых инвестиционных проектов смогли увидеть, как идут дела в реальном секторе экономики.

О том, что в Армении существует политическая воля поощрять инвестиции и создавать все необходимые условия для инвесторов, участники конференции услышали на церемонии открытия из приветственной речи и.о. премьер-министра Никола Пашиняна, который подчеркнул, что считает бизнесменов и инвесторов крупнейшими союзниками в решении главных задач, поставленных перед правительством страны. Эти задачи он сформулировал следующим образом: “Чтобы Армения стала страной законности, труда и высоких технологий”. Такая Армения, по мнению главы правительства должна придти на смену к той, какой она была ещё в недалёком прошлом и которую “некоторые часто ассоциировали с коррупцией, нищетой, подчеркивали тот факт, что Армения является аграрной страной”.

“Мы приглашаем каждого инвестора в Армению, чтобы они добивались успеха и вдохновляли других на успех, поощряли других”, — призвал Никол Пашинян, заверив, что сегодня есть благоприятные условия для инвестиций, потому что в Армении все люди равны перед законом. “В Армении произошли крупные политические изменения, изменилось правительство, государственная система, атмосфера, и, по сути, у нас нет практически ни одного случая перераспределения собственности в стране. Это важный и исключительный результат нашей революции, потому что, действительно, эти изменения не были сделаны с той целью, чтобы заменить людей со старой моралью новыми, а мораль оставить прежней.

Мы хотим, чтобы Республика Армения была уникальной в мире страной — со своими перспективами, атмосферой, способностью обеспечить равенство перед законом, гарантией безопасности инвестиций, гарантией неприкосновенности личности и, конечно же, отличной атмосферой и потенциалом для креатива. В этой связи мы, безусловно, надеемся, что инвестиции в Армении значительно увеличатся, и для этого уже есть первые предпосылки”, — сказал Никол Пашинян, добавив, что после мая объемы импорта необходимого для производства оборудования увеличились на двузначный показатель.

Решение этих задач уже подкреплено существующими в таможенно-налоговом администрировании процедурами и системами. В частности, режим наибольшего благоприятствования, действующий в ситуациях импорта оборудования для оснащения новых и модернизации уже действующих производств, несомненно, может заинтересовать инвесторов. Предприниматели, импортирующие станки, механизмы, приборы и тому подобное производственное оборудование получают отсрочку от выплаты таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость при условии, что это оборудование запущено в эксплуатацию и при этом созданы новые рабочие места. “Это, конечно же, наше условие и предложение всем инвесторам. В целом, в Армении очень важно поощрять труд. Два дня назад во время выступления в Национальном Собрании я сказал, что предпринимательские навыки — это особый талант и дар. Как не все люди могут рисовать так, как рисуют классики живописи, так же не все могут заниматься бизнесом так, как успешные бизнесмены”, — сказал Никол Пашинян.

В рамках форума Никол Пашинян провел также рабочий обед с членами президиума Союза промышленников и предпринимателей Армении, чтобы в неформальной обстановке обсудить дальнейшие шаги по улучшению инвестиционной среды, законодательного регулирования, а также продвижению реформ в налоговой сфере и борьбы с коррупцией.