Заявления, с которыми выступил 25 октября в Ереване советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, вызвали шквал комментариев. Высказывания представителя администрации Дональда Трампа рассматриваются буквально под микроскопом в поисках намеков, подтекстов. Хотя, по большому счету, Болтон говорил открыто, без обиняков представив намерения Вашингтона по ослаблению позиций России на Южном Кавказе и сдерживанию Ирана.

Большую часть российских комментаторов, в первую очередь, возмутило предложение советника президента США Армении покупать не российское оружие, а американское. Мало того, что назвал американское оружие “более качественным”, так еще и обратился с таким предложением не к кому-нибудь, а к “союзнику России”. Совет Болтона Армении отказаться от “исторических шаблонов”, дабы иметь широкие возможности на мировой арене, в Москве восприняли как относящийся исключительно к “традиционной дружбе с Россией”, хотя тут возможны и другие варианты, к примеру, дружба с Ираном и неприятие Турции.

Как бы то ни было, а все сказанное г-ном Болтоном не может не вызывать озабоченности не только у Москвы, но и у Еревана, ибо свидетельствует о намерении Вашингтона активизировать американскую политику не только на глобальном уровне, но и в нашем регионе. А противостояние США с Россией и Ираном не может так или иначе не отразиться на Армении. В том числе на процессе урегулирования азербайджано-арцахского конфликта. Но по этим вопросам, в отличие от остальных, Джон Болтон высказался весьма туманно.

Представитель администрации Дональда Трампа, заметим, никаких гарантий безопасности Армении, а тем паче Арцаху не дает. Намерение Вашингтона приостановить действие поправки 907 к “Акту в поддержку свободы”, ограничивающей оказание Азербайджану американской помощи на государственном уровне и запрещающей правительству страны оказывать какое-либо содействие Азербайджану, если эта помощь может быть использована против Армении, он пытается как бы компенсировать предложением поставок Армении американского оружия. Можно предположить, что готовность поставлять оружие Азербайджану связана с планами США в отношении Ирана. Но где гарантии, что это оружие не будет использовано против Армении и Арцаха? Да и перспектива военного американо-иранского противостояния оптимизма не вызывает.

На вопрос о Турции, которая в поддержку Азербайджана по вопросу Арцаха блокирует границу с Арменией, г-н Болтон заявляет, что “турецкая граница почти наверняка откроется”. Почти наверняка, это как и какие последствия самого разного характера это может иметь для Армении? Ведь в приграничных с Арменией регионах Турции живут курды, против которых Анкара ведет не просто борьбу, а настоящую войну.

Наибольшего внимания армянских комментаторов удостоилось заявление г-на Болтона о том, что победа и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна на предстоящих в стране внеочередных парламентских выборах предоставит ему “сильный мандат для реализации ряда решительных и решающих шагов и реализации усилий по урегулированию карабахского вопроса, и если будет готовность, то и мы должны работать, чтобы с азербайджанской стороны была такая же реакция”. Одни восприняли его как намерение США оказать давление на Армению с последующими негативными последствиями в вопросе урегулирования. А оппоненты Пашиняна поспешили обвинить его чуть ли не в готовности “предать” национальные интересы. Однако именно на этом заявлении Болтона хотелось бы остановиться подробнее, ибо сказанное советником Трампа не укладывается или не совсем укладывается в логику комментаторов.

Во-первых, если США посредством Пашиняна или давлением на него намерены принудить Армению к нежелательным для нее уступкам по Арцаху, то для чего Джону Болтону понадобилось подставлять армянского премьера под удар оппонентов перед самыми выборами?

Во-вторых, эта фраза г-на Болтона вырвана из общего контекста. А он в Ереване отметил, что вопрос карабахского урегулирования остается одним из приоритетных вопросов армянской внешнеполитической повестки, подчеркнув, что если бы решение карабахского вопроса было легким, то он бы уже давно был урегулирован. При этом советник президента США отметил, что его визит в регион не является сигналом к изменению политики США в этом вопросе или представлении новых предложений. “Стороны должны продолжать работу и вместе искать пути решения, ибо, как говорил мой бывший шеф Джим Бейкер, никто не хочет больше мира, чем сами стороны конфликта”, — сказал Болтон. Он также отметил, что в Армении активно поддерживают дальнейшее урегулирование конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, напомнив, что между сторонами и ранее были многочисленные переговоры и обсуждения. Более того, Болтон подчеркнул, что “стороны могут обсуждать различные вопросы, и для них не должно быть никаких ограничений“, что “если будет представлено какое-либо предложение, это еще не означает, что оно должно быть обязательно принято“.

Никол Пашинян в ответ на вышеприведенные обвинения оппонентов заявил, что ни Болтон, ни кто-либо другой не может говорить от его имени. “Да, избрание даст возможности, но я уже говорил о том, что не может быть такого решения, которое не будет приемлемо для народов Армении и Арцаха, а также властей Карабаха. В плане глобального урегулирования вопроса мы понимаем, что любое решение должно быть приемлемо и для народа Азербайджана. В случае же любого решения мы должны быть публичными”, — заявил Пашинян. Он подчеркнул, что вопрос Арцаха — это всеармянский вопрос, который должен быть решен лишь армянским народом: “Не я должен решить карабахский вопрос, а армянский народ. Сегодня есть какой-то премьер-министр, а завтра его не будет”.

Армянский народ, как с удивлением констатировал до приезда Болтона прощающийся с Ереваном посол США Ричард Миллс, категорически не приемлет территориальных уступок. В этом контексте заявления Болтона можно расценить и как завуалированный призыв к Еревану занять в переговорном процессе позицию, мягко говоря, более четко отражающую интересы армянского народа. Да и реакция Пашиняна — это, по сути, призыв ко всему армянскому народу дать ему такой наказ, помочь ему в вопросе урегулирования азербайджано-арцахского конфликта, решение по которому долгие годы обсуждалось кулуарно. Сам Арцах то и дело повторяет, что Мадридские принципы давно устарели, что возврата к прошлому быть не может. А вот некоторые силы, представленные на политической палитре Армении, которые, по идее, должны отражать интересы и позицию различных слоев нашего общества, вырабатывать сполоченную и гармоничную позицию, вместо четкого представления этих интересов, продолжают мямлить нечто невразумительное, отделываясь общими фразами весьма банального, если не сказать, демагогического характера.

Я, конечно, далека от мысли, что ситуацию можно выправить простым представлением на переговорах отказа от наработанных посредниками и сторонами базовых принципов. Дело более чем деликатное, требующее системного и всестороннего подхода. А это прерогатива профессионалов, дипломатов и экспертов. Просто времени остается все меньше и меньше. События на международной арене развиваются стремительно и жестко…