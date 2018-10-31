Регион Октябрь 31, 2018 | Автор : admin

По предварительным данным, среди пассажиров потерпевшего крушение в Индонезии самолета армян и граждан Армении не было. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший 29 октября рейс из Джакарты в Панкалпинанг, потерпел катастрофу, сообщило агентство Reuters со ссылкой на индонезийские спасательные службы. “Было подтверждено, что он (самолет) потерпел крушение”, — сказал представитель службы. По его словам, с буксира, выходящего из порта Джакарты, видели, как лайнер падал в море. По информации мониторинговой службы Flightradar24, рейс из Джакарты в Панкалпинанг выполнял Boeing 737 MAX 8. По последним данным, на борту находились 188 человек, в том числе семь членов экипажа. Самолет пропал с экранов радаров через 13 минут после взлета.

Глава Lion Air Эдвард Сираит отказался комментировать ситуацию. “В настоящий момент мы не можем давать комментарии. Мы пытаемся собрать всю информацию и данные”, — заявил он Reuters. Портал Detik со ссылкой на заявление руководителя национального агентства по поиску и спасению Мохаммада Саюги передает, что власти Индонезии направили три корабля и вертолет на поиски самолета. Представитель агентства сообщил, что спасатели обнаружили место крушения пассажирского самолета Lion Air.

Индонезийские спасатели при помощи специальной техники приступили к поискам самолета авиакомпании Lion Air, потерпевшего крушение около побережья острова Ява. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в понедельник новостной портал Detik. “Аппараты погружаются на глубину примерно 30-35 метров, где, как предполагается, может находиться самолет”, — отметили в национальном агентстве по поиску и спасению. Место крушения Boeing 737 находится в Яванском море около западного побережья крупнейшего острова страны Явы. После крушения самолета Boeing 737 MAX 8 у берегов Индонезии выживших нет, заявил представитель национального агентства по преодолению ЧС.