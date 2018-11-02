В эти дни в Армении находилась известный бразильский дирижер Дебора Вальдман. 28 октября она в качестве приглашенного дирижера выступила вместе с Государственном камерным оркестром Армении. Музыкальный вечер прошел в Доме камерной музыки имени Комитаса, при поддержке посольства Федеративной Республики Бразилия в Армении.

Прозвучали произведения известного бразильского композитора Эйтора Вила-Лобоса, а также Баха, Малера, Бруха, Моцарта. В качестве солиста в рамках концерта выступил виолончелист Микаэл Навасардян.

На армяно-бразильском вечере музыки присутствовал и Чрезвычайный и Полномочный посол Бразилии в РА Ажемар Де Мендонса Санктос, который поблагодарил всех участников концерта. По его словам, принять в Армении Дебору Вальдман было большим удовольствием, и в какой-то мере представить бразильскую культуру армянским слушателям. Сама Дебора Вальдман приехала в Армению впервые. “Моцарт и Малер — мои самые любимые композиторы. И я очень рада, что в программу вечера вошли их произведения. Вообще здесь, в Армении, есть какая-то особая энергетика. Мне было очень приятно работать с армянскими музыкантами, мы друг друга очень хорошо понимаем. Армянские музыканты очень открытые, теплые люди и все очень быстро схватывают”, — отметила Дебора Вальдман.

Дебора Вальдман родилась в Сан-Паулу в Бразилии. Затем вместе с семьей перебралась в Израиль, где жила до 14 лет. Училась музыке в Израиле, потом в Аргентинском католическом университете в Буэнос-Айресе Universidad Católica Argentina”.

Дебора Вальдман единственная в истории этого университета, кто стал обладателем сразу двух золотых медалей — по классам дирижирования оркестром и композиции. В 2002 году приехала в Париж, чтобы усовершенствовать свои навыки рядом с такими музыкантами, как Янош Фюрст, Франсуа-Кзавье Рот и Микаэль Лавинас в Парижской высшей национальной консерватории музыки и танца.

В 2006 году, проходя прослушивание Национального оркестра Франции, она была замечена Куртом Мазуром, музыкальным директором оркестра, и стала его ассистентом. В 2007 году она стала лауреатом первого Международного конкурса дирижеров им. Евгения Светланова в Люксембурге.

После трехлетнего сотрудничества с Национальным оркестром Франции ее карьера активно развивается во Франции и за рубежом. Дирижировала Камерным оркестром Лозанны, оркестром Руанской оперы, Лионским национальным оркестром, Филармоническим оркестром Монте-Карло, Академическим оркестром Театра Колон в Буэнос-Айресе и др. Сотрудничала с такими признанными мэтрами, как Курт Мазур, сэр Колин Дэвис, Кшиштоф Пендерецкий.

Сейчас бразильский дирижер живет во Франции и осуществляет свою деятельность по всему миру.