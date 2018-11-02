Культура Ноябрь 02, 2018 | Автор : admin

Певцы Айк Петросян, Гор Суджян, Иветта Мукучян, Эрик Карапетян, Маша Мнджоян, Сона Рубенян, Севак Амроян, Эва Восканян, Наира Манучарян, Агван Папоян подарили фанатам Азнавура большой праздник, представив на концерте “Тебе, Азнавур!” любимые произведения великого шансонье.

Концерт состоялся 30 октября в Театре оперы и балета имени Спендиарова. Особым гостем на концерте присутствовал Жереми Дельвер, которого за короткое время полюбили армянские зрители после того, как он спел на панихиде Азнавура на армянском языке “Армянский вальс”. Жереми Дельвер поблагодарил за предоставленную ему возможность выступить на армянской сцене, что, по его словам, стало великой честью для него.

Вечер стал незабываемым, благодаря выступлению после долгого перерыва Вардана Петросяна.

На сцене он поделился своими мыслями и воспоминаниями о творчестве Азнавура, его роли в нашей жизни, встречах с ним.

Он спел “Богему” на армянском. Затем он спел с сыном — Айком Петросяном.

Концерт особо впечатлил тем, что перед исполнением каждой песни Айк Петросян рассказывал о ней, об истории ее создания, содержании и пр.

Зал был переполнен, меломаны сидели и в проходах, зрители приветствовали артистов бурными аплодисментами.