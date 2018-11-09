Официальный Баку разразился новой порцией угроз в адрес Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, изначально не блиставший приличным воспитанием, да к тому же обнаглевший от безнаказанности за свое преступное поведение, причем в отношении не только армян, но и граждан возглавляемой им страны, решил, что может указывать руководству Армении линию поведения в вопросе Арцаха. Апшеронский султан призвал “новое руководство Армении” в скором времени путем переговоров вывести оккупационные силы с захваченных земель и дать возможность гражданам Азербайджана вернуться на родные, исторические, исконные земли”, пригрозив в противном случае применением военной силы.

Отметим сразу размытость формулировки о “захваченных” и “исторически азербайджанских землях”. Напомним, что к таковым Баку относит не только освобожденные территории, но и весь Арцах, т.е. требует возвращения к ситуации, существовавшей в бытность СССР. Более того, Алиев неоднократно объявлял “исторической территорией азербайджанцев” и территорию Армении, а в феврале 2018г. провозгласил “возвращение азербайджанцев в Ереван политической и стратегической целью”. А значит территориальные уступки, тем паче односторонние, армянских сторон в вопросе Арцаха не только не приведут к урегулированию азербайджано-арцахского конфликта, но и породят колоссальные проблемы для Армении и армянской государственности. Можно не сомневаться, что при удобном случае азербайджано-турецкий тандем и на нее предъявит свои надуманные “права”.

Примечательно, что очередной милитаристкий залп из Баку прозвучал сразу после визита в зону конфликта сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые, получив информацию об установления прямой линий связи между Ереваном и Баку и о снижении напряженности на границах Армении и Арцаха с Азербайджаном, почему-то решили, что можно уже говорить о необходимости не формирования атмосферы доверия, а о важности ее сохранения для интенсивных переговоров по урегулированию карабахского конфликта. Будто доверие уже есть. О необходимости внедрения механизмов расследования инцидентов посредники и в этот раз даже не упомянули. Зато с радостью сообщили, что министры иностранных дел Армении и Азербайджана условились встретиться еще раз до конца года. И вопрос восстановления трехстороннего — Арцах-Азербайджан-Армения — формата переговоров сопредседатели предпочли умолчать, хотя о крайней важности этого им подробно объяснили в Степанакерте. Правда, на этот раз российский сопредседатель Игорь Попов в столицу Арцаха почему-то не поехал и в мониторинге арцахско-азербайджанской границы не участвовал. Но именно глава МИД России Сергей Лавров решил высказаться по поводу возвращения Степанакерта за стол переговоров, отметив, что изменение формата переговоров возможно только при согласии обеих сторон — Армении и Азербайджана.

“Это вопрос, который должен решаться самими сторонами конфликта. Разумеется, исходим из того, что Ереван в своих переговорных позициях учитывает подходы Карабаха. Но для того, чтобы менять нынешний двусторонний формат, требуется согласие обеих сторон. Насколько мы знаем, такого согласия нет”, — сказал он. Более того, Лавров отметил, что он бы “не стал, честно говоря, выдвигать предварительные условия для того, чтобы начать рассматривать сущностный вопрос нагорно-карабахского урегулирования”. Будучи прекрасно осведомленной о категорическом неприятии Азербайджаном возможности ведения переговоров с Арцахом, Россия, по сути, неприкрыто дает понять, что Баку от своей позиции ни за что не откажется. Выраженное же Лавровым удовлетворение душанбинскими договоренностями между Пашиняном и Алиевым и его заявление о необходимости продолжения контактов можно расценить как заинтересованность и Москвы в сохранении двустороннего формата. У Москвы, конечно, свои интересы. Но в Баку слова Лаврова по части участия Степанакерта в переговорах восприняли как поддержку азербайджанской позиции, что в определенной степени придало Алиеву решимости в столь резких высказываниях.

Примечательно и то, что Алиев решил высказаться в преддверии сессии Совета коллективной безопасности стран-членов ОДКБ в Астане, где, помимо вопроса о назначении генерального секретаря Организации, будет рассматриваться вопрос о введении статуса стран-наблюдателей и партнеров ОДКБ и принятия соответствующих нормативно-правовых актов. Такой статус может получить государство-член ООН или международная организация, действующие в строгом соответствии с Уставом ООН, выполняющие решения Совета безопасности ООН и общепризнанные нормы международного права. При этом государство, претендующее на статус партнера или наблюдателя, должно иметь дипломатические отношения со всеми государствами-членами ОДКБ. Очевидно, что по ряду параметров Азербайджан этим критериям не соответствует. Да и Ереван заявил, что будет блокировать подобные инициативы со стороны Баку. Однако это не мешает российским комментаторам предполагать, что в Астане будет поднят вопрос предоставления Азербайджану статуса наблюдателя в ОДКБ. Баку официально желания в том или ином статусе присоединиться к ОДКБ не изъявлял, но уже не один месяц зондирует почву посредством азербайджанских и российских экспертов и, судя по разного рода сообщениям СМИ, проводит закулисные переговоры с представителями стран-членов ОДКБ.

Посмотрим, как пойдут процессы. Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о карабахском урегулировании, отметил, что “пока достаточно бурные внутриполитические процессы в Армении, которые мы сейчас наблюдаем, не завершатся, едва ли будет возможно всерьез рассматривать конкретные варианты выхода из этого кризиса и обеспечения полноценного нагорно-карабахского урегулирования”. Однако ситуация неопределенна и неоднозначна не только в Армении, но и в регионе и в мире в целом.