Государство Ноябрь 14, 2018 | Автор : admin

Лидеры партий Арам Саркисян и Хачатур Кокобелян на днях подписали меморандум о взаимопонимании и совместном участии в предстоящих досрочных парламентских выборах с альянсом “Мы”.

“Мы, партии “Республика” и “Свободные демократы”, оставаясь верными либеральным и демократическим идеям, принимая за основу позиции двух партий, а также отмечая важность и необходимость становления правого, демократического государства Армения, формирование либеральной экономики и системных преобразований, идя навстречу требованиям общества, согласно которым на данном этапе необходима консолидация политических сил… приняли решение о создании альянса “Мы”, — говорится, в частности, в меморандуме.

Напомним, обе партии — прозападного толка. С учетом формирования предвыборного блока им необходимо преодолеть 7-процентный барьер.