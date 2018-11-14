По инициативе Государственного симфонического оркестра Армении и при поддержке Министерства образования и науки РА, Министерства культуры РА запущен новый и очень актуальный проект “ДасА” (“УрокА”). “ДасA” направлен на культурное образование наших школьников. Симфонический оркестр инициировал эту программу в качестве нового подхода в сфере эстетического образования, благодаря чему в среде молодежи будет популяризироваться национальное, классическое искусство, укореняться высокие ценности. В образовательном и культурном ведомствах считают, что этот проект — революционный в области культурного образования и послужит основой для формирования образованного и прогрессивного общества будущего. Проект “ДасA” будет реализован в 35 старших школах Еревана и охватит 13 532 учащихся 10-12-х классов в возрасте от 14 до 17 лет.

На презентации программы 6 ноября исполняющая обязанности министра культуры РА Лилит Макунц отметила, что для пробуждения интереса к культуре среди школьников необходимы содержательные и разноплановые программы. Уже запущен музейный этап Программы школьного абонемента. Еще несколько программ находятся в процессе. “Проект “ДасА” связан с классической музыкой. Я уверена, что Сергей Смбатян с его интересными и инновационными методами пробудит в детях любовь к классической музыке”, — сказала она.

“Цель программы — привнести высокие культурные ценности в школу, научить наших школьников слушать классическую музыку. С господином Смбатяном мы решили создать программу, которая позволит решить эти два важнейших вопроса”, — сказал исполняющий обязанности министра образования и науки РА Араик Арутюнян.

“Почему “ДасA”? Это символическое название: оно состоит из корня “дас” (арм. “урок”) слова “дасакан” (арм. “классический”), а буквой А отмечают шестую ноту “ля”, которой обычно настраивают все музыкальные инструменты. Эта нота — символ классической музыки”, — разъяснил художественный руководитель и дирижер Государственного симфонического оркестра Армении Сергей Смбатян.

Программа будет реализована в три этапа. Члены Симфонического оркестра под руководством художественного руководителя Сергея Смбатяна проведут в школах подготовительную работу с учениками. Посредством специально разработанной программы и специалистов, прошедших соответствующую подготовку, школьники получат обширные музыкальные знания.

Проект “ДасА” стартовал 9 ноября в столичной старшей школе №170. Первый интерактивный музыкальной урок со школьниками провел худрук и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Армении Сергей Смбатян. Своего нового учителя ребята встретили игрой на скрипке, а он, в свою очередь, рассказал о проекте и его задачах. Первое занятие было посвящено музыке Хачатуряна, который, по словам Смбатяна, — “один из наших героев, изменивший мир, и благодаря своим произведениям позволяющий нам шагать в ногу со временем”.

Мастро также представил биографию и творческое наследие Хачатуряна, а музыканты симфонического оркестра исполнили отрывки из его произведений. Среди ребят провели викторину, во время которой они должны были угадать, к какому кинофильму принадлежит музыка. Был показан видеофильм, рассказывающий о том, как нужно вести себя на классическом концерте: когда хлопать, а когда нет, а также о прочих тонкостях. Помимо этого, было презентовано мобильное приложение “ДасА”.

Сергей Смбатян призвал школьников делиться своими впечатлениями и эмоциями после концерта в социальных сетях, рассказать о своем интересе к классической музыке и “заразить” этим своих друзей.

Директор школы № 170 Ануш Айрян подчеркнула важность этой инициативы, формирующей вкус и передающей знания о культуре подрастающему поколению. По ее словам, это было большой честью для школы первой принять этот проект.

Ученица 10 класса Ани Арутюнян, в свою очередь, рассказала, что мечтает стать журналистом, и отметила, что знания о классическом искусстве пригодятся человеку любой профессии. На концерте классической музыки она в последний раз была три месяца назад. “Я часто слушаю классическую музыку. Слушая ее, я чувствую успокоение. Я знакома с произведениями Арама Хачатуряна — его концертами, балетами. Его мелодии — это какой-то особый мир. Такие встречи необходимы, поскольку профессионально и в популярной форме обогащают наши знания о высоком искусстве”, — рассказала Ани.

Отметим, что, помимо уроков в школе, в концертном зале “Арам Хачатурян” в исполнении Государственного симфонического оркестра Армении для школьников будут исполнены 19 специально подготовленных концертных программ. В основном, в них включены произведения армянских композиторов. Влияние и эффективность проекта “ДасА” будут изучены посредством обратной связи. Мониторинг будет проведен при помощи мобильного приложения “ДасА”, которое стало доступно уже 10 ноября, на первом концерте “Хачатурян нон-стоп”, во время которого школьникам представили киномузыку Хачатуряна.