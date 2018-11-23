Государство Ноябрь 23, 2018 | Автор : admin

22 ноября 1993 года в Армении была внедрена национальная валюта — драм. Оборот советского рубля был прекращен. Это положило начало основным финансовым структурам Армении, в том числе -банковской системе.

В оборот тогда поступили банкноты номиналом 10, 25, 50, 100 и 200 драмов, а уже через год — в 1994, монеты достоинством в 10, 20, 50 лум и 1, 3, 5, 10 драмов. Через пять лет после введения драма в оборот поступили банкноты номиналом 1000 и 5000 драмов. Армянские банкноты — одни из самых качественных и защищенных в мире. Банкноты и монеты печатаются и чеканятся за рубежом, поскольку в Армении нет монетного двора и Гознака. За эти годы ЦБ Армении сотрудничал по этому вопросу с рядом авторитетных зарубежных организаций.

В Армении национальная валюта была выпущена в тяжелый для страны период. “Сегодня мы можем сказать, что национальная валюта доказала свою жизнеспособность, самое важное — стабильность, крепость и конкурентоспособность, и об этом говорят и зарубежные специалисты”,- сказал руководитель управления по информации и связям с общественностью ЦБ Армении Арутюн Берберян в беседе с газетой “Айастани Анрапетутюн”.

В день четвертьвекового юбилея отечественной волюты Центробанк РА ввел в обращение новые композитные армянские банкноты третьего поколения: достоинством в 1000 драмов с изображением поэта Паруйра Севака, в 2000 драмов с изображением чемпиона мира по шахматам Тиграна Петросяна, в 5000 драмов с изображением писателя Уильяма Сарояна, в 10000 драмов с изображением композитора Комитаса, в 20000 драмов с изображением художника Ивана (Ованнеса) Айвазовского и в 50000 драмов с изображением духовного лидера Григора Лусаворича (Григория Просветителя). Непосредственно в обращение будут введены банкноты номиналом в 10000, 20000 и 50000 драмов, а банкноты номиналом в 1000, 2000 и 5000 драмов будут введены в обращение с 25 декабря.

Новые банкноты третьего поколения будут в обороте наряду с действующими банкнотами, и никаких ограничений со стороны ЦБ нет. Наши граждане могут не переживать по этому поводу и могут пользоваться банкнотами второго поколения до тех пор, пока они не будут выведены из обращения через их естественный износ. Должны быть внесены определенные технические и программные изменения, после чего можно будет с терминалов производить платежи новыми банкнотами, но этот вопрос будет решен очень быстро.