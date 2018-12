Интригующие сообщения распространило в первые дни декабря агентство Reuters со ссылкой на источники в нефтяной сфере. Согласно этим источникам, две крупнейшие американские нефтяные компании Exxon Mobil и Chevron готовятся покинуть крупный нефтегазовый проект в Азербайджане, известный как “Контракт века”. Он был заключен 20 сентября 1994г. между 13 специализирующимися на добыче нефти крупными нефтяными компаниями, представляющими 8 стран — Азербайджан, США, Великобританию, Россию (“Лукойл” вышел из проекта в 2000г.), Турцию, Норвегию, Японию, Саудовскую Аравию.

Суть контракта заключается в совместной разработке трех нефтяных месторождений — “Азери”, “Чыраг” и “Гюнешли” (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря. В рамках контракта построены два экспортных нефтепровода Баку-Супса и Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), газопровод Баку-Тбилиси-Эрзерум (БТЭ).

Эти проекты преследовали не только экономические цели. Проект активно поддерживали США и западные страны, так как предполагалось, что он снизит зависимость Европы от российской энергетики. В Баку же, идя на его подписание, т.е. отдавая нефтяные ресурcы в концессию ведущим западным компаниям, рассчитывали, что “контракт века“ обеспечит Азербайджану стратегический перевес в геополитике, обеспечит проазербайджанское лобби в ведущих геополитических центрах силы, оградит Азербайджан от внешних посягательств, а самое главное — обеспечит Азербайджану преимущество в решении нагорно-карабахского конфликта. Договор также был призван продемонстрировать прозападный курс Азербайджана и обеспечить ему имидж независимого нефтяного государства. Спустя 20 с лишним лет в Азербайджане, однако, признают, что ни одна из указанных геополитических задач так и не была выполнена. Однако доходы в казну алиевского клана проект приносил колоссальные, что и позволяет Азербайджану по сей день спокойно осуществлять закупки современных вооружений и угрожать новой войной Арцаху и Армении.

“Контракт века” был заключен на период до 2024г. А осенью 2017 Азербайджан и международный консорциум нефтяных компаний договорились о продлении соглашения о совместной разработке АЧГ до 2050г. Поэтому сообщения о готовящемся выходе из договора последних двух американских компаний (еще три еще раньше продали свои доли и ушли) заинтриговывают. Причем отмечается, что Exxon Mobil рассчитывает получить около $2 миллиардов (всего-то?! — Г.М.) при продаже 6,8%-й доли в АЧГ, а Chevron отказывается не только от 9,6% в этом проекте, но и 8,9% в нефтепроводе БТД. Источники Reuters объясняют планы американского нефтегазового гиганта “пересмотром его глобальных операций”. Пресс-секретарь Exxon Mobil Джулия Кинг отказалась от комментариев, заявив, что “компания не комментирует циркулирующие на рынке слухи”. Однако эксперты указывают на снижение уровня добычи на АЧГ по геологическим причинам и отсутствие иных проектов, способных их компенсировать. Некоторые эксперты считают, что текущий уровень добычи на АЧГ будет исчерпан к 2019г. А это значит, что неизбежно пустеющий в этом случае БТД утеряет свое не только экономическое, но и геополитическое значение. Приведет ли это к пересмотру Азербайджаном его внешнеполитического курса, а в целом — к серьезным геополитическим изменениям, если не сказать потрясениям в нашем и без того сотрясающемся от международной нестабильности регионе?

Лет 10 назад, когда цены на нефть в мире стали катастрофически падать, многие эксперты прогнозировали углубление социальной напряженности в Азербайджане в связи с ярко проявляющимися симптомами “голландской болезни”, вплоть до внутриполитического взрыва и, как следствие, возможное начало Азербайджаном войны против Армении и Арцаха. В условиях искоренения президентом Алиевым оппозиции в Азербайджане версия о внутриполитическом взрыве сегодня не представляется актуальной. На решение о возобновлении широкомасштабных боевых действий Алиева могут подвигнуть факторы совершенно иного свойства. Однако только ли в Арцахе дело? Ведь даже в дни азербайджанской агрессии против Арцаха в апреле 2016г. участвовавшие в “контракте века” западные компании не проявляли особого беспокойства за стабильность своих нефтедоходов, и это несмотря на предупреждения армянских сторон о готовности в случае необходимости нанести удар по нефтяным коммуникациям Азербайджана.

Случайно ли совпадение по срокам появления этих сообщений с направлением Соединенными Штатами в Персидский залив группы кораблей во главе с атомным авианосцем John C. Stennis? По сообщениям СМИ, в Вашингтоне опасаются, что Тегеран может применить военную силу против США из-за санкционного давления. В Иране при этом говорят о наличии ракет, способных поразить американские авианосцы. The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщает, что John C. Stennis будет находиться в регионе около двух месяцев. По мнению Пентагона, присутствие американского авианосца “определенно обеспечит позитивную разницу” в расстановке сил на случай враждебных действий Ирана в этих водах. Однако дело не только в ракетах. 4 декабря президент Ирана Хасан Роухани вновь предупредил Вашингтон, что если США будут добиваться запрета на продажу иранской нефти, Тегеран пойдет на закрытие Ормузского пролива, который соединяет Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на юго-западе, и его закрытие фактически означает возможность для Ирана заблокировать поставки нефти в заливе для любых стран. “США не смогут остановить экспорт иранской нефти и должны знать, что в случае препятствования Ирану в продаже его топлива никакая нефть не пойдет на экспорт из Персидского залива”, — подчеркнул Роухани.

Американо-иранское противостояние не сулит ничего хорошего Азербайджану. В случае военного столкновения США с Ираном именно Азербайджан будет рассматриваться Вашингтоном как плацдарм для нанесения удара. Если же Вашингтон, добиваясь согласия Тегерана на подписание нового соглашения по ядерной программе, поведет дело к смене политического режима в Иране, то миллионов беженцев Азербайджану не избежать. И это далеко не единственная угроза стабильности…