Мартин Эрнекян избран главой Международного совета аэропортов
Международныйсовет аэропортов (ACI) заявил об избрании Мартина Эрнекяна новым главой его руководящегооргана. Об этом сообщает пресс-служба ЗАО “Международные аэропорты — Армения”.
Мартин Эрнекян имеет 17-летний опыт работы в сфере руководства различными бизнесами, причем в семи разных государствах, в частности, в Латинской Америке и Европе. Мартин Эрнекян является гендиректором компании “Корпорасион Америка”. Он — племянник героя Армении Эрнесто Эрнекяна.