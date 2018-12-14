Регион Декабрь 14, 2018 | Автор : admin

Международныйсовет аэропортов (ACI) заявил об избрании Мартина Эрнекяна новым главой его руководящегооргана. Об этом сообщает пресс-служба ЗАО “Международные аэропорты — Армения”.

Мартин Эрнекян имеет 17-летний опыт работы в сфере руководства различными бизнесами, причем в семи разных государствах, в частности, в Латинской Америке и Европе. Мартин Эрнекян является гендиректором компании “Корпорасион Америка”. Он — племянник героя Армении Эрнесто Эрнекяна.