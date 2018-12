Регион Декабрь 26, 2018 | Автор : admin

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 декабря подписал распоряжение о предоставлении единовременной помощи малообеспеченным семьям.

Согласно распоряжению, поручено выплатить к 28 декабря 2018 года каждой семье, получающей адресную государственную социальную помощь, единовременную помощь в размере 100 манатов (около 59$) по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года. Всего выделено 5 миллионов манатов (около 2,9 млн $). Т.е. деньги выделены для 50 000 малообеспеченных семей. Несложные расчеты показывают, что малообеспеченными является более 3% населения страны или более 300 000 человек. Да, согласитесь, цифра немалая. Сотни тысяч человек живут за чертой бедности в то время, как британская газета The Guardian напечатала очередную скандальную статью «Azerbaijan leader’s daughters tried to buy £60m London home with offshore funds» с участием дочерей президента Азербайджана И. Алиева, которые намеревались купить дом в Лондоне стоимостью 60 млн фунтов. Лейла и Арзу Алиевы хотели приобрести 2 роскошных дома в Найтсбридж (Лондон) за 59,5 млн. фунтов стерлингов. Сообщается также о различных санкциях, принятых судом в отноше­нии дочерей Алиева, и их юриста Халид Шарифа. Шариф также организовал вторую сделку, в ходе которой близкий соратник президента И. Алиева Маранди «подарил» лондонскую квартиру стоимостью 3,5 млн фунтов стерлингов своему другу Мир Джалалу Пашаеву — кузену первой леди и вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Согласно документам юридической компании Mossack Fonseca, которые в ходе утечки попали к журналистам Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), дочери Ильхама Алиева контролируют 56% консорциума из шести золотодобывающих предприятий Азербайджана.

Задолго до этого, в шахтерском поселке Човдар на западе Азербайджана было выстроено предприятие, с помощью которого произвели золота на 30 миллионов долларов к моменту, когда внезапно добыча в 2014г. была прекращена. В результате более 300 работников приисков оказались в бедственном положении — их отправили в вынужденный отпуск, и с тех пор они зарплаты не видели.

Доведенные до отчаяния рабочие из Човдара тогда добирались до Баку, чтобы на улицах города выразить протест всем органам власти, которые, по их мнению, должны были повлиять на ситуацию — от Министерства экологии и природных ресурсов, Министерства труда и социальной защиты населения до парламента и самого президента.

В 2007 г. президент И. Алиев передал консорциум, состоящий из шести золотых рудников, стоимостью несколько миллиардов долларов компании из Великобритании Globex International LLP и трем офшорным компаниям: Londex Resources S.A., Willy & Meyris S.A. и Fargate Mining Corporation.

В 2012 году Radio Free Europe и OCCRP в своем расследовании утверждали, что дочери Алиева стоят за Globex International LLP (этой компании принадлежит 11% в золотодобывающем консорциуме). Однако далее выяснилось, что дочерям Алиева принадлежит гораздо большая доля, чем сообщалось ранее. Согласно документам Mossack Fonseca, Арзу и Лейла Алиевы контролируют также панамскую компанию Londex Resourses S.A., которой в консорциуме принадлежит доля в 45%. Таким образом, доля семейства Алиевых в золотодобывающем консорциуме страны составляет 56%.

На сайте https://www.occrp.org/ru/ центра OCCRP приводится статья «»Пилатус»: частный банк для правящей элиты Азербайджана», в которой рассказывается о том, как дети двух самых влиятельных политиков в Азербайджане — президента Ильхама Алиева и министра по чрезвычайным ситуациям Кямаладдина Гейдарова — использовали десятки офшорных компаний в качестве прикрытия для инвестиций в шикарные объекты недвижимости, предприятия и элитные отели по всей Европе и на Ближнем Востоке. Алиевы и Гейдаровы хранили прибыль на счетах мальтийского частного банка «Pilatus» и с их помощью инвестировали миллионы долларов в другие проекты.

Незарегистрированные ранее активы включают в себя: пятизвездочный отель и более трех десятков других роскошных объектов в Дубае, французские фарфоровые и льняные фабрики, виллу на юге Испании и гостиницу в Грузии.

По вопросам присвоения государственного и частного имущества не отстает от своего супруга и первая леди страны Мехрибан Алиева. В то время как вице-президент Азербайджана Мехрибан-ханум кружится в высшем обществе и призывает к благотворительности, крупные бизнесмены страны под видом пожертвований платят деньги в их фонд. Один из примеров — случай, связанный с регулярными выплатами больших сумм Сумгаитским технологическим парком (СТП) в указанный фонд. Руководители СТП не скрыли от своих работников, что это вынужденная мера, поскольку они не заплатить в фонд, отказав самой Мехрибан, «просто не могут». Закончилось все это тем, что руководство парка по «совету» сверху устроило сокращение штатов. Как увольнение отражается на социальном статусе человека, на его финансовом и психологическом состояниях, оставим судить самим читателям…

Эти недавно выявленные холдинги подчеркивают, какую большую прибыль семья Алиева и его союзники получали от своего господства над Азербайджаном. Клан Алиева управляет богатым нефтью государством Закавказья с 1993 г. Правозащитные группы и другие независимые наблюдатели обвиняют этот недемократический режим в регулярных злоупотреблениях властью, включая тюремное заключение журналистов и лидеров оппозиции.

Одной из таких журналисток является Хадиджи Исмаилова, активно освещающая события о злоупотреблениях членов семьи Алиевых. За это она была задержана в Баку в конце 2014 года и провела за решеткой около полутора лет.

Впрочем, читатель сам может убедиться в вышеизложенном и многочисленных других злоупотреблениях, посетив сайт Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) по адресу https://www.occrp.org/ru/panamapapers/persons/ilhamaliyev/, где представлены несколько статей по теме Алиевых. Перейдя по ссылке https://www.occrp.org/ru/azerbaijanilaundromat/, можно ознакомиться с азербайджанским «ландроматом» (от англ. laundry — прачечная) — машиной по отмыванию особо крупных денежных средств, состоящей из сети запутанных банковских счетов, которые использует политическая элита страны для роскошных покупок, отмывания денег и подкупа американских и европейских политиков.

А президент И. Алиев и его клан вместо того чтобы искоренить бедность, будет время от времени продолжать подачки необеспеченным слоям населения за символические 100 манат…