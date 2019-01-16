“Демократия, верховенство закона и прозрачность — для нас это не просто лозунги, а система ценностей, которой мы руководствуемся”, — подчеркнул Никол Пашинян в ходе встречи с президентом Арменом Саркисяном, которая состоялась 14 января по случаю подписания Указа о его назначении премьер-министром Армении.

Руководитель блока “Мой шаг” — политической силы, получившей большинство мандатов Национального Собрания по итогам состоявшихся 9 декабря 2018 года внеочередных выборов, был приглашён в резиденцию Президента, где после подписания Указа состоялась краткая беседа Армена Саркисяна и Никола Пашиняна. “Я получил предложение из Национального Собрания и на основании этого с радостью подпишу Указ о Вашем назначении Премьер-министром Республики.

Поздравляю, господин Премьер-министр! Наилучшие пожелания, успеха во славу нашей Родины и всего армянского народа”, — приветствовал Никола Пашиняна Армен Саркисян, отметив, что предстоит большая работа по претворению в жизнь идей, надежд и ожиданий бархатной революции.

В ответном слове, новоназначенный премьер-министр подчеркнул, что основные перемены в Армении уже произошли: “Власть полностью возвращена народу и в Армении утверждена демократия”. При этом он указал, что дальнейшие действия должны сосредоточиться на укреплении институциональных гарантий, что позволит гарантировать жизнестойкость демократии и верховенства закона, обеспечит всеобщую доступность к экономической деятельности.

Касаясь перемен, произошедших после революции в экономической жизни страны, премьер-министр подчеркнул: По сути, в Армении больше не существует монопольной экономической системы, по крайней мере, на уровне политической воли и реалий, но и здесь нам также нужны институциональные гарантии. И я считаю очень важным отметить, что те изменения, которые мы ожидаем, не могут произойти без такого участия граждан, каким участием они обеспечили произошедшие до сих пор политические изменения. Подобно тому, как политическая, ненасильственная бархатная революция произошла в Армении с участием граждан Армении и миллионы наших соотечественников из диаспоры, и они приняли свою долю ответственности, экономическую революцию представляю по такой же формуле, конечно, с условием, что правительство должно принять на себя все обязательства, которые оно имеет перед народом, и выполнить эти обязательства”.

В ходе встречи и премьер-министр, и президент акцентировали важное значение чёткого распределения полномочий между ветвями власти и их сотрудничества.

“Я придаю большое значение сотрудничеству наших государственных учреждений. Фактически, мы имеем дело с новой ситуацией, и я придаю большое значение сотрудничеству между Президентом, Премьер-министром, Правительством и Национальным Собранием. Следует отметить, что мы приобрели некоторый опыт за последние восемь месяцев, но, тем не менее, это совершенно новая ситуация, новые институциональные отношения, и мы должны суметь здесь также создать такие традиции, которые гарантируют чёткое разделение властей, демократию, верховенство закона и, конечно, систему сдержек и противовесов.

Я хочу сказать, что мы: я сам, наша политическая сила, преданы этому видению и этой идее. Демократия, верховенство закона и прозрачность для нас — не лозунги, а система ценностей, которыми мы руководствуемся. Всё это должно быть сделано таким образом, чтобы уровень управляемости государства не снизился, а с другой стороны, увеличилась эффективность управления, подотчётность и прозрачность. И, конечно, граждане Республики Армения должны быть уверены, что их право на формирование власти никто никогда не только не отберёт у них, но и даже не будет пытаться это сделать, даже если такая попытка будет предпринята, однозначно потерпит неудачу”, — подчеркнул Никол Пашинян.

Армен Саркисян, отметил, что рад услышать такие слова, которые считает формулировкой миссии новоназначенного премьер-министра и возглавляемого им правительства. “Эти слова меня радуют, потому что, в конце концов, мы все здесь для того, чтобы сделать эту страну одной из лучших стран в мире, чтобы наши граждане были действительно гордыми. Они должны гордиться не только в сентиментальном смысле, но они должны гордиться, по сути. То есть, гордиться тем, что будут жить в стране, где господствует закон и законность, где страной руководят по законам и Конституции, а не по чьими-то прихотям. Страной, где их права не только уважаются, но и защищаются. Все наши граждане имеют право жить в процветающей стране, где каждый из них, будучи уверен в сегодняшнем дне, будет уверен в будущем своих детей и внуков”, — сказал Армен Саркисян, подчеркнув, что считает чрезвычайно важной высказанную Николом Пашиняном мысль о необходимости чёткого формулирования обязанностей и прав различных органов власти.

“Очень существенно, чтобы все ветви власти, начиная от президентской, правительства, Национального Собрания и, почему бы и нет, также четвёртой власти, могли сотрудничать, быть гармоничными для одной цели, которой является наша страна”, — заявил Армен Саркисян, поздравляя Никола Пашиняна с вступлением в должность.