Почвой для этого послужил вопрос, кто же является реальной оппозицией в представительном органе и, соответственно, чей представитель должен занять пост вице-спикера от оппозиции.

Каждая из партий выдвинула своего представителя — Ваге Энфиаджяна и Мане Тандилян, и начали доказывать, что страна весьма пострадает, если не будет избран именно их представитель.

Накал ситуации придали, конечно же, депутаты от фракции “Светлая Армения”, которые припомнили “Процветающей Армении”, что она никогда не была оппозицией, а в свое время провозгласила себя альтернативной силой прежним властям, что месяцы назад лидер “процветающих” Гагик Царукян подписал меморандум с премьер-министром Николом Пашиняном и поддержал его революцию (так же поступила и партия “Светлая Армения”, однако до подписания меморандума дело не дошло), а посему ныне выступать в обличье оппозиции ну никак не может. Дошло даже до угроз: мол, если так продолжится, в стране могут иметь место потрясения и т. д.

Козырным тузом для ПСА явился, пожалуй, довод о том, что, баллотируясь в одном и том же округе, госпожа Тандилян на внеочередных парламентских выборах 9 декабря получила почти вдвое больше голосов, чем Ваге Энфиаджян.

Конечно, досталось от “Светлой Армении” и политическому большинству, принявшему решение поддержать кандидатуру от “Процветающей Армении” на пост вице-спикера от оппозиции, как второй по численности фракции.

Лидер фракции ПСА Эдмон Марукян возложил всю ответственность на политическое большинство. Сама же Мане Тандилян напомнила, что столь многочисленной фракции даже Республиканская партия не имела в годы своего правления. И озвучила вопрос: как бы поступили нынешние власти в вопросе выбора вице-спикера, если бы в новоизбранном парламенте РПА стала второй по численности политической силой…

Ну, ППА также не осталась в долгу. Одним словом, на обозрение общества были выставлены все старые и новые грехи друг друга.

Что касается поста вице-спикера, то он весьма влиятелен, вице-спикеры также входят в состав Совета НС и каждая политическая сила стремится иметь там своего человека: мало ли какие вопросы придется решать впоследствии, будь то государственные, общественные, узкопартийные, почему бы и нет — популистские.

Вернемся, однако, к спору “процветающих” и “просвещенных”. Похоже, две эти силы, получившие вотум доверия народа и парламентское представительство, в предстоящие годы задействуют весь свой потенциал в борьбе друг с другом под популистским лозунгом: кто больше оппозиционер. И это потому, что реальной оппозицией они не могут быть по определению. Обе поддержали революцию Никола Пашиняна, и именно по этой причине народ отдал им свои голоса. Иное дело, что большинство майских демонстрантов просто не знают, что в парламенте неизбежно должна быть оппозиция — реальный противовес власти.

Наши политические деятели всегда подгадывают удобный момент, чтобы понравиться народу: когда нужно, они поддерживают революцию, когда нужно — декларируют себя оппозицией той же революционной силе, что, по логике вещей и политической лексике называется контрреволюцией. Слово, уже вошедшее в Армении в обиход.

P.S. Вчера в парламенте имело место историческое событие: в поддержку кандидатуры однопартийца Ваге Энфиаджяна выступил депутат, отличившийся в предыдущих созывах НС наибольшим числом “прогулов”, лидер партии “Процветающая Армения”, крупный бизнесмен Гагик Царукян. Отметим, что господин Царукян почти не балует парламент своим присутствием, тем более выступлениями. Обратившись к “классическому”, по его собственному определению, депутату, лидеру партии “Светлая Армения” Эдмону Марукяну, господин Царукян фактически выступил перед новоизбранным НС с программной речью. Он коснулся вопросов развития экономики страны, внешних отношений, не упустил из виду и Арцах. А что — это было вполне программное выступление и получилось гораздо лучше, чем почти ежедневные ответы на весьма меркантильные вопросы журналистской братии. Как говорится, в Армении изменилась ситуация…