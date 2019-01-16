Регион Январь 16, 2019 | Автор : admin

Об этом сообщили из офиса депутата Законодательного собрания Онтарио от провинции Скарпот-Эйджинкорт Ариса Папикяна.

В сообщении говорится, что главу правительства штата Онтарио встречали Арис Папикян, предстоятель ц. Сурб Аствацацин архиепископ Гехард Кюспекеян, предстоятель Армянской Католической церкви архиепископ Егиа Гиреджян, представитель ц. Святой троицы Вардан Гаспарян, представитель Армянской Евангелистской церкви Тигран Галайджян.

На встрече с Дагом Фордом присутствовали почетный консул РА в Торонто Ван (Варужан) Лафоян, депутат от “Дашнакцутюн” Пап Сароян и др.

Даг Форд вместе с присутствующими принял участие в богослужении. Архиепископ Гехард Кюспекеян от имени присутствующих поздравил главу правительства штата с Новым годом и Святым Рождеством.

Арис Папикян представил высокому гостю историю Армянской церкви. В ответном слове Даг Форд поблагодарил за столь теплый прием. Состоялись встречи премьера Онтарио с представителями различных организаций, бизнесменами. Затем Даг Форд посетил библиотеку Армянского центра, где состоялось и угощение.

Премьер штата Онтарио подчеркнул, что встреча была плодотворной и полезной. Армяне играют значимую роль в жизни Онтарио. Даг Форд отметил потенциал армянской диаспоры, выразив уверенность, что она использует свой потенциал во благо Канады.