Заседание вел самый старший по возрасту народный избранник, представитель курдского национального меньшинства Армении Князь Гасанов, который председательствовал на первом заседании и НС VI созыва.

Благословение и поздравление

С благословением и добрыми пожеланиями к новоизбранному парламенту обратился Верховный Патриарх и Католикос Всех армян Гарегин II.

В своем благословлении Его Святейшество отметил ту важную роль, которая отведена новоизбранному парламенту в созидании в Армении новой жизни во всех отраслях — экономике, науке, культуре, безопасности и др.

По словам главы Армянской Апостольской церкви, прогресс и развитие в нашей стране должны быть обусловлены на основе деятельности законодательных органов. Но не только мирские блага волнуют наш народ: перед нами стоят внешние вызовы, для противостояния которым мы должны иметь минимум проблем внутри страны.

Первое заседание новоизбранного парламента почтил своим присутствием и Президент РА Армен Саркисян, отметивший в своей речи, что залогом успеха представительного органа станет содействие граждан Армении, его участие в общественной, политической, культурной и образовательной жизни страны, что новый парламент должен продолжать начатые в стране преобразования.

“Ушедший в историю 2018 год стал годом перемен, испытаний, ожиданий и надежд. Проявились лучшие качества нашего народа — его единение, сплоченность, высокие моральные качества. Состоявшиеся 9 декабря 2018 года выборы наделили новый парламент высокой легитимностью. Формированием нового парламента и нового правительства Армении завершается первый этап политических преобразований, и начинается второй — этап надежд и исполнения обещаний, последовательной и упорной ежедневной работы. Уважаемые депутаты, вы получили широкие возможности для оправдания надежд общества, создавая новую Армению”, — сказал глава государства.

Господин Саркисян указал на приоритетные задачи, стоящие перед новым парламентом и государственными органами — повышение благосостояния людей, развитие экономики, демонстрация миру новых достижений нашей культуры. Работа, в которой неоценим вклад парламентариев.

“Вы получили широкие возможности для претворения в жизнь идей “бархатной революции” и для того, чтобы оправдать ожидания общественности, строить новую Армению, — отметил Президент. — И конечно, успех вашей деятельности в значительной степени будет зависеть от поддержки гражданами Армении и от их участия в общественной, политической, экономической, культурной и образовательной жизни”.

Глава государства пожелал народным избранникам плодотворной работы.

Состоялась также церемония приведения к присяге депутатов Национального Собрания РА VII созыва.

Она весьма проста: председательствующий зачитал закрепленный в Регламенте НС текст присяги: “Во имя осуществления общенациональных целей, укрепления и процветания Отечества клянусь добросовестно выполнять свои обязательства перед народом, соблюдать Конституцию и законы Республики Армения, способствовать защите суверенитета и интересов Республики Армения, делать все для сохранения гражданского согласия, национальных и общечеловеческих ценностей”. Депутаты заслушали и, таким образом, считается, что они приняли присягу.

В целом в повестку первого заседания было включено 7 вопросов: формирование Счетной комиссии, выборы председателя НС, трех вице-спикеров НС, создание постоянных комиссий, избрание председателей постоянных комиссий, обсуждение по предложению Кабинета министров проекта закона об изменении структуры правительства, одобрение программы правительства.

В первый рабочий день парламент сформировал временную счетную комиссию в составе 7 депутатов (согласно регламенту НС, в ее состав вошли 5 представителей правящего блока “Мой шаг” и по одному представителю фракций “Процветающая Армения” и “Светлая Армения”). Председателем комиссии избран Ваагн Овакимян из блока “Мой шаг”.

Арарат Мирзоян — спикер НС

Несмотря на то, что все фракции имели право выдвинуть кандидатуру на пост председателя НС, по предварительной договоренности была выдвинута одна кандидатура — ныне уже экс-первого вице-премьера правительства Никола Пашиняна, историка Арарата Мирзояна.

Господин Мирзоян более 15 лет активно участвует в общественно-политической жизни страны, в составе фракции “Елк” в апреле 2017 года был избран депутатом НС Армении VI созыва, а с мая 2018 года занимал пост первого вице-премьера Армении.

Вопрос был обсужден и по итогам тайного голосования господин Мирзоян единогласно был избран главой представительного органа — за него проголосовали 131 депутат. Один бюллетень был недействительным.

Господин Мирзоян выразил благодарность за столь высокий уровень доверия, заявив, что подобный уровень доверия действительно обязывает. “На должности председателя Национального Собрания я каждую минуту буду помнить об этой обязанности”, — заявил он, затем лично подошел к руководителям фракций и выразил свою благодарность.

Вице-спикерами НС выдвинуты депутаты от блока “Мой шаг” Ален Симонян и Лена Назарян. Эти кандидатуры также были подробно обсуждены.

Предметом жарких споров стало выдвижение кандидатуры третьего вице-спикера. Дело в том, что эта должность, согласно законодательству РА, должна быть делегирована оппозиции. И коль скоро блок “Мой шаг” по итогам выборов получил убедительное парламентское большинство, а значит и всю полноту власти, две другие представленные в парламенте политические силы — партии “Процветающая Армения” и “Светлая Армения” считаются оппозицией. Каждая, пользуясь этим статусом, выдвинула своего кандидата: ППА — Ваге Энфиаджяна, ПСА — экс-министра труда и по социальным вопросам Мане Тандилян.

По итогам голосования за Алена Симоняна проголосовали 109 депутатов, за Лену Назарян — 124, за Ваге Энфиаджяна — 108. За Мане Тандилян проголосовали 19 депутатов — на одного больше, чем вся фракция “Светлая Армения”, которую она представляет.

Как истинный джентльмен, одержав политическую победу господин Энфиаджян преподнес сопернице в качестве утешительного приза прекрасный букет.

Избранные вице-спикеры выразили коллегам благодарность за оказанное доверие.

Вчера парламент приступил к обсуждению вопроса постоянных комиссий НС.

Вчера заявление об отказе от депутатского мандата представил спикеру НС депутат от фракции “Мой шаг” Ваагн Григорян.

Этот шаг народного избранника, как объяснил вице-спикер НС Ален Симонян, связан с желанием господин Григоряна вернуться к прежней своей работе.

Напомним, что, согласно Регламенту НС, если депутат в течение недели не отзовет свое заявление, будет констатировано, что он утратил депутатские полномочия и взамен партия приводит в парламент следующего по списку кандидата.

Напомним также, что в НС VII созыва — три фракции, и уже известны имена их руководителей. Лидером фракции “Мой шаг” избрана экс-министр культуры Лилит Макунц, секретарем — Акоп Симидян. Фракцию “Процветающая Армения” возглавил лидер одноименной партии Гагик Царукян, секретарем избран Арман Абовян, лидером фракции “Светлая Армения” — Эдмон Марукян, секретарем — Геворг Горгисян.