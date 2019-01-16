Сегодня, 16 января в Париже при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ состоится очередная, четвертая по счету после смены власти в Армении, встреча глав МИД Армении и Азебайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова. Предыдущая имела место 5 декабря 2018г. в Милане, после которой армянский министр заявил о необходимости для переговорного процесса формирования атмосферы, способствующей миру, реализации договоренностей в Душанбе и предыдущих соглашений о мерах укрепления доверия, искренних усилий по подготовке населения к миру всеми сторонами конфликта и отказа от воинственной риторики и разжигания ненависти. Он подчеркнул что статус и безопасность Арцаха лежат в основе конфликта и, следовательно, процесса его урегулирования.

Именно этому пункту из трех лежащих в основе Мадридских принципов, в соответствии с которыми ведется переговорный процесс, Армения придает важное значение. “Безопасность Арцаха — это приоритет. Статус — гарантия, которая связана с безопасностью. Статус означает, что народ Арцаха сам должен его определить соответствующим образом, будь то референдум или что-то еще. Как это будет происходить — самый сложный вопрос, который касается переговорного процесса”, — заявил З.Мнацаканян в эфире Общественного TV.

При этом министр отказался говорить на тему такого болезненного для армянских сторон вопроса, как территориальные уступки в контексте заложенного в Мадридских принципах якобы компромисса. “Говорят об уступках. Об уступках или взаимных уступках? Те, кто говорят с нами об уступках, говорят ли о том же с противоположной стороной? Я не буду касаться этого вопроса, пока нет уверенности в том, что создана ситуация, которая дает возможность увидеть полную картину”, — сказал Мнацаканян.

Глава МИД Арцаха Масис Маилян на итоговой пресс-конференции 14 января также подчеркнул необходимость реализации договоренностей относительно создания условий для поддержания стабильности на линии соприкосновения и продвижения переговорного процесса, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге в 2016г. В этой связи министр отметил, что арцахская сторона в одностороннем порядке установила систему постоянного видеонаблюдения линии соприкосновения, которая может стать составной частью международного механизма контроля над режимом перемирия. Маилян подчеркнул, что для обеспечения прогресса в переговорах и достижения окончательного урегулирования конфликта необходимо возвращение официального Степанакерта за стол переговоров в качестве полноценной стороны. В этом контексте он отметил важность того обстоятельства, что позиция Армении по азербайджано-карабахскому урегулированию после смены власти стала более четкой, в частности, в вопросе необходимости восстановления полноценного трехстороннего формата переговоров, и эта позиция полностью совпадает с подходами властей Арцаха. Глава МИД подтвердил готовность властей Арцаха де-юре взять на себя свою долю ответственности за поддержание мира и стабильности в регионе.

У официального Баку цели совершенно иные. Политика азербайджанского руководства ни в малейшей степени не изменилась. Сохраняются не только антиармянская риторика, но и действия. Так, на ежегодном фестивале в Абу-Даби, посвященном наследию эмира этого города, одного из основателей Объединенных Арабских Эмиратов и первого президента этой страны, шейха Зайда, Азербайджан попытался представить свой павильон в виде макета знаменитого армянского монумента “Мы и наши горы” работы скульптора Саркиса Багдасаряна. Усилиями армянского стилиста из Сирии Вардана Мурадяна и множества СМИ попытка была провалена. Также Баку пытается блокировать участие международных партнеров режиссера Дживана Аветисяна в съемках фильма “Врата рая”. Как отмечается в заявлении Офиса защитника прав человека Арцаха, “зафиксировано давление на литовского режиссера Кестутиса Красаускаса, нарушая его свободу передвижения, неприкосновенность частной жизни и ряд других прав”.

Продолжается и дискриминация граждан других стран армянской национальности. Очередной случай произошел прямо перед Новым годом. 29 декабря гражданка России Кристина Геворкян написала в Facebook о том, что провела 13 часов в Международном аэропорту Гейдара Алиева в Баку “в информационной и какой-либо еще изоляции и на нервном пределе”. Она хотела провести новогодние праздники в Азербайджане, но уже на паспортном контроле ее сразу остановили. Геворкян пишет о том, что помимо нее, еще две семьи не впустили в Баку из-за армянской фамилии одного из родственников. Странно, конечно, что некоторые армяне, несмотря на широкое распространение в СМИ и соцсетях сообщений об антиармянской политике Азербайджане и вообще после осуществленных в этой стране в 1988-90гг. актах геноцида в отношении армянского населения, войны против Арцаха и Армении, все еще порываются посетить Баку. Но это их право. А вот у Баку в соответствии с им же взятыми международными обязательствами нет права ограничивать свободу передвижения ни своих граждан, ни граждан других стран. И официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила Баку, что задержание и высылка граждан России по национальному признаку из Азербайджана является грубым нарушением их прав. По данным МИД РФ, в 2018г было, как минимум, 16 случаев отказа во въезде в Азербайджан по этническому признаку. При этом граждане РФ подвергались многочасовому задержанию в аэропорту, затем насильственно высылались из страны без указания официальной причины. “МИД России неоднократно обращало внимание азербайджанской стороны на неприемлемость сложившегося положения. Требовали мы прекратить эту практику — и задержания, и высылки. Она несовместима с дружественными отношениями между странами”, — сказала Захарова, добавив, что Москва получила заверения от азербайджанского руководства, что ситуация будет исправлена. Но в тот же день МИД Азербайджана заявил, что расценивает высказывание Захаровой как “противоречащее духу двусторонних стратегических отношений”.

Уменьшение стрельбы на границах Азербайджана с Арцахом и Арменией вовсе не означает стремления Баку к мирному урегулированию, то бишь отказа от применения силы. Азербайджан по-прежнему озвучивает угрозы в адрес Арцаха и Армении, продолжает попытки добиться серьезного превосходства над армянскими сторонам в вооружениях. Сразу после сообщений о предложении международных посредников провести в январе встречу глав МИД Армении и Азербайджана Баку продемонстрировал новые приобретенные у Израиля барражирующие малые ударные одноразовые беспилотные летательные аппараты Elbit Systems SkyStriker, которыми будут оснащены погранвойска АР. Те самые погранвойска, которыми Баку заменил регулярные войска на граничащих с Тавушской областью Армении территориях. Вся эта демонстрация сопровождалась угрозами Алиева продолжить политику изоляции Армении до тех пор, пока Баку не установит свою юрисдикцию над Степанакертом. При этом вести переговоры Баку, как заявил Алиев, намерен не со Степанакертом, а исключительно с Ереваном.

По сути, в преддверии встречи глав МИД Азербайджан пытается осуществить военно-политический шантаж нового руководства Армении, выдвигая ультимативные требования. Подобная позиция не дает оснований для выражения даже осторожного оптимизма относительно результативности предстоящей встречи. Не говоря уже о мирном процессе, который Баку изначально торпедирует всеми возможными способами.