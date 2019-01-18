Решением новоизбранного НС в парламенте VII созыва будут функционировать 11 постоянных комиссий. Напомним, в предыдущий созыв функционировали 9 постоянных комиссий.

Ныне в дополнение к имевшимся учреждаются комиссии по защите прав человека и общественным вопросам, а также по вопросам региональной и евразийской интеграции.

Отметим, что в первоначальном варианте название второй комиссии звучало несколько иначе. Лидер фракции “Светлой Армении” Эдмон Марукян предложил назвать комиссию созвучно организации, членом которой Армения является — по вопросам региональной и евразийской или ЕАЭС интеграции.

Напомним, что в недалеком прошлом, будучи членом фракции “Елк” НС VI созыва, господин Марукян поднял вопрос о выходе Армении из Евразийского экономического союза. Ныне же свое отношение к ЕАЭС господин Марукян в одном из интервью представил следующим образом: “Армения не вышла из состава ЕАЭС, и подобной цели власти перед собой не ставят, поскольку стремятся по возможности извлечь выгоду из этого союза, следовательно, мы должны суметь закрепить наше место и роль в этом союзе”. Впрочем, это тот случай, когда, как говорится, в политике никогда нельзя говорить “никогда”…

Как бы то ни было, парламент решил назвать создаваемую комиссию “по вопросам региональной и евразийской интеграции”, не ограничиваясь особенностями имеющейся экономической интеграции, учитывая также то обстоятельство, что в течение предстоящих пяти лет наша страна может участвовать и в других региональных интеграционных процессах.

Таким образом, в Национальном Собрании формируются следующие постоянные комиссии: по здравоохранению и социальным вопросам (председателем выдвинута кандидатура Нарека Зейналяна); по вопросам внешних отношений (экс-замминистра ИД РА Рубен Рубинян); по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта (экс-министр диаспоры Мхитар Айрапетян); по вопросам европейской интеграции (экс-пресс-секретарь премьер-министра Арман Егоян); по вопросам обороны и безопасности (экс-замминистра обороны РА Андраник Кочарян); по государственно-правовым вопросам (Владимир Варданян); по вопросам территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства и охраны природы (Вараздат Карапетян); по экономическим вопросам (Бабкен Тунян). Эти восемь комиссий будут возглавлять представители парламентского большинства.

Две комиссии — по защите прав человека и общественным вопросам и по вопросам региональной и евразийской интеграции, — возглавят представители фракции “Процветающая Армения”: на пост председателя первой предложена кандидатура Наиры Зограбян, второй — экс-вице-спикера НС Микаела Мелкумяна.

На долю же фракции “Светлая Армения” досталась постоянная комиссия по финансово-кредитным и бюджетным вопросам, на пост председателя комиссии выдвинута кандидатура экс-министра труда и по социальным вопросам Мане Тандилян. Достаточно важная комиссия, наделенная обширными полномочиями.

Озабоченность парламентариев вызвала многовекторность комиссии по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта. Впервые сферой деятельности одной из комиссий НС станет столь широкое и разнообразное поле деятельности. И дебаты по кандидатуре ее председателя трансформировались в обсуждение широкого круга вопросов.

Дебаты продлились долго — кандидатуры каждого претендента на посты председателей постоянных комиссий обсуждались по-отдельности.

Кандидаты ответили на многочисленные вопросы коллег. В целом депутаты в своих выступлениях затронули стоящие перед страной проблемы и вызовы. Старожилы парламента преподали новичкам уроки, прозвучало много добрых слов и пожеланий в адрес кандидатов на посты председателей постоянных комиссий НС.

Пока что большая часть времени, отведенного для выступлений депутатов, расходуется на демонстрацию собственного интеллекта: так поступают всегда новоизбранные парламентарии, впоследствии все возвращается в нормальное русло и выступления становятся более содержательными и деловыми.

При обсуждении кандидатуры на пост председателя постоянной комиссии по защите прав человека и общественным вопросам (была выдвинута кандидатура Наиры Зограбян, “Процветающая Армения”) весьма важные вопросы озвучил лидер фракции “Светлая Армения” Эдмон Марукян. Юрист, долгие годы занимавшийся вопросами защиты прав человека, он заявил, что хотя людей радует совершенная революция, но положение с правами человека в стране осталось неизменным. Люди же, призванные говорить об этом, отмалчиваются, опасаясь фейсбуковских нападок. Господин Марукян напомнил, что кое-кто препятствует работе адвокатов, в присутствии стражей правопорядка плюются на транспортные средства адвокатов, звучат призывы убить, повесить, расправиться с подследственными. В отношении отдельных уголовных дел проводится крайне неряшливое расследование. Дошло до того, что судьи начали отказываться вести уголовные дела. Государство, по мнению господина Марукяна, должно конкретными шагами продемонстрировать, что судебная власть в стране защищена. Что касается политических деятелей — они, считает лидер фракции “Светлая Армения”, также отмалчиваются, опасаясь лишиться поддержки электората. Припомнив известный случай с тайной прослушкой телефонных разговоров высокопоставленных чиновников, господин Марукян предложил пригласить их в парламент и обсудить этот вопрос, заявив, что у него лично имеются к ним вопросы. Господин Марукян предупредил также, что все эти вопросы в своих докладах европейские структуры в свое время зададут Армении. “Куда мы идем таким образом — восклицая “Ура, ура, идем навстречу позору?”, — задался вопросом господин Марукян.

Как и следовало ожидать, представители правящего блока “Мой шаг” пункт за пунктом оппонировали тезисам выступления господина Марукяна.

Вчера Национальное Собрание продолжило обсуждение кандидатур на посты председателей постоянных комиссий НС.