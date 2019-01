Экономическое закрепление демократических успехов, борьба с бедностью и стимулирование трудовой и предпринимательской активности, борьба с коррупцией, политика открытых дверей для инвесторов, обеспечение свободы слова — об этом говорил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе панельной дискуссии “Формируя будущее демократии” на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В качестве спикеров на дискуссии выступили также президент Колумбии Иван Дуке Маркес, премьер-министр Непала Кхадга Прасад Шарма Оли, издатель New York Times Артур Грег Зальцбергер и генеральный директор проекта “Менеджмент сегодня” Даниэлла Балоу Аарес. Дискуссию вел заместитель главного редактора и главный экономический аналитик The Financial Times Мартин Вольф.

Состоявшиеся в прошлом месяце в Армении парламентские выборы были оценены как свободные, демократические и прозрачные, напомнил Никол Пашинян подчеркнув, что сейчас перед нашим государством стоит задача закрепить достигнутое на политической плоскости, успехами в сфере экономики. « Мы достигли большого успеха в вопросе демократии, но перед нами также стоят большие вызовы, самым большим вызовом является экономическое укрепление нашей демократии. Вы знаете, что в течение долгого времени у нас была большая проблема в связи с избирательными взятками. Когда люди были вынуждены брать взятки из-за своей бедности. Конечно, революция освободила людей от этого обязательства, но теперь мы должны сделать наших граждан сильнее и независимее с экономической точки зрения. Вы знаете, есть малый, средний бизнес, но мы собираемся создать новую категорию, такую как микробизнес, и избавить их от налогов в надежде, что мы сможем побудить наш народ, объяснить людям, что не только правительство несет ответственность за преодоление бедности, но и они должны сделать что-то.

Мы хотим поощрять наш народ, но вместе с тем, конечно же, также создавать реальные возможности для борьбы с собственной бедностью. Таким образом, мой ответ заключается в том, что нашим главным вызовом является экономическое укрепление нашей демократии, и мы надеемся привлечь новые иностранные инвестиции, потому что мы смогли бороться с коррупцией, смогли установить реальные требования закона, и мы намерены регулярно делать упрощения, чтобы привлечь больше инвестиций”, — отметил Никол Пашинян.

Коснувшись деятельности СМИ и свободы прессы в Армении, Никол Пашинян отметил: “Вы знаете, я журналист, главный редактор и бывший политзаключенный. Но теперь я могу сказать, что СМИ в Армении сейчас свободны, как никогда ранее. Но не все журналисты согласны со мной, потому что считают преувеличением то, что СМИ в Армении абсолютно свободны, но я могу утверждать это. И знаете, я думаю, что это нормально, когда отношения между средствами массовой информации и правительством в какой-то степени напряженные, потому что мы видим, что сейчас во всем мире мало доверия к правительствам, и это может быть связано с тем, что сейчас все члены общества знают о высокопоставленных чиновниках больше, чем знали раньше. Потому что каждая деталь может повлиять на веру людей в политиков, министров и т.д.”. Никол Пашинян выразил уверенность в том, что только полная прозрачность правительств повысит уровень доверия к правительству.

Никол Пашинян высказался также о роли социальных медиа в современном мире: “На самом деле, мы совершили нашу революцию с помощью социальных медиа, потому что мы находились в медийной блокаде и смогли добиться прорыва благодаря социальным медиа. Теперь я продолжаю вести прямые трансляции на своей странице в Facebook. Что касается связи СМИ и свободных справедливых выборов, то необходимо проверить факторы, которые повлияли на результаты выборов, поскольку публикация одного или двух лживых материалов может повлиять на результаты выборов, что, конечно, является большой проблемой. Но что можно сделать в этом случае? Это большой вопрос. Я с гордостью заявляю, что наша страна была признана страной со свободным интернетом, и эта свобода приводит к возможности обмена новостями или прозрачности. Конечно, она также открывает огромное поле для ложных новостей, что, несомненно, влияет на представление реалий нашей страны во всем мире. Я буду честен — я не знаю, что делать в данной ситуации. Если кто-нибудь знает, то все мы будем очень рады”.