Регион Январь 25, 2019 | Автор : admin

Сильные морозы, которые в последние несколько дней установились в Канаде и в северных районах США, частично сковали Ниагарский водопад. Об этом сообщили местные жители, разместившие в социальных сетях фотографии обледеневших участков этого чуда света.

С конца прошлой недели в восточных, центральных и арктических районах страны установились экстремальные морозы — столбики термометров опускались до минус 30-40 градусов Цельсия, а местами — до минус 55 градусов. Во вторник морозы начали отступать,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.