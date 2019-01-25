Регион Январь 25, 2019 | Автор : admin

На зимней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы был представлен доклад, в котором внеочередные парламентские выборы в Армении были оценены как свободные и демократичные. Автором доклада является польский депутат Александр Почей (Европейская народная партия).

Докладчик поздравил Армению, отметив в то же время, что одних лишь демократических выборов недостаточно — Армения должна приступить к правовым реформам с целью консолидации демократических процессов в стране.

“Семьдесят процентов голосов в пользу одной партии — большое доверие и огромная ответственность”, — подчеркнул господин Почей. Он также представил заключения наблюдателей ПАСЕ, акцентировав тот факт, что внеочередные парламентские выборы в Армении проходили в атмосфере сохранения основных свобод человека и пользовались общественным доверием, что необходимо для сохранения пути дальнейших избирательных реформ.

Напомним, что зимняя сессия ПАСЕ началась 21 января и завершается сегодня. Лилиан Мори Паскье была переизбрана председателем Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Напомним также, что в работе зимней сессии ПАСЕ участвует делегация НС РА в составе руководителя Рубена Рубиняна, депутатов Владимира Варданяна, Наиры Зограбян, Микаела Мелкумяна, Эдмона Марукяна, Ованеса Игитяна, Татевик Айрапетян и Соса Аветисяна.