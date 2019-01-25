Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. На своей странице в Facebook Пашинян написал:

Я провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Мы обсудили вопросы, связанные с региональной ситуацией и двусторонними отношениями. И г-н Болтон, и я подчеркнули важность армяно-американских отношений для наших правительств. Мы договорились продолжить обсуждения дальнейшего развития наших отношений”. Карабахский вопрос не обсуждался, добавил премьер.