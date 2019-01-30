Культура Январь 30, 2019 | Автор : admin

Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в Армении Джонатан Лакотт в Facebook сделал запись в связи со смертью выдающегося французского композитора и пианиста с армянскими корнями Мишеля Леграна. Дипломат подчеркнул, что в Армении каждый гордится всемирной славой Леграна.

“Сегодня в домах, в кафе — повсюду будут звучать мелодии Мишеля Леграна, напоминая о том, что никто не забывает о его армянских корнях и каждый гордится всемирной славой Леграна”, — написал Джонатан Лакотт.

Известный французский композитор, пианист, певец, трижды лауреат престижной кинопремии “Оскар” Мишель Легран скончался в возрасте 86 лет.

Легран известен, прежде всего, как автор музыки к фильмам, в частности, он работал над музыкой к картинам “Шербурские зонтики” (1964), “Девушки из Рошфора” (1967) , “Афера Томаса Крауна” (1968).

За свою карьеру, начавшуюся около 50 лет назад, он трижды становился лауреатом престижной кинопремии “Оскар”. Так, в 1983 году он получил награду за песню, прозвучавшую в фильме “Йентл” с Барброй Стрейзанд в главной роли, а в 1968 году — за лучшую песню к фильму “Афера Томаса Крауна”. Также он пять раз становился обладателем премии “Грэмми” и один раз был удостоен “Золотого глобуса”. В 2003г. награжден орденом Почетного легиона Франции. С ним работали такие известные певцы, как Рэй Чарльз, Жан Кокто, Фрэнк Синатра, Эдит Пиаф.

Мать композитора — Марсель Тер-Микаелян, родилась в армянской аристократической семье.