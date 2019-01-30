Регион Январь 30, 2019 | Автор : admin

Международный форум INVEST ARMENIA 2019 соберет 27 апреля в Ереване бизнесменов из 7 стран — США, России, Канады, Франции, Бельгии, Швейцарии, Ливана.

Этот форум будет отличаться от всех подобных, проводимых в Армении как по формату, так и по результативности. Он станет исключительной площадкой для крупных зарубежных бизнесменов, чтобы представить инвестиционные программы и получить исчерпывающую информацию на волнующие их вопросы от руководителей конкретных сфер.

Зарубежные бизнесмены получат также беспрецедентную возможность ознакомиться с инвестиционным пакетом, разработанным государством и частным сектором.

Форум станет новым проявлением прозрачности, надежности деятельности в новой Армении и высокой готовности государства.