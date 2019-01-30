К нам приедут бизнесмены

Январь 30, 2019  |   Автор :   |   Регион

Международный форум INVEST ARMENIA 2019  соберет 27 апреля в  Ереване  бизнесменов из 7 стран  — США, России, Канады, Франции, Бельгии, Швейцарии,  Ливана.

Этот форум будет отличаться  от всех подобных, проводимых в  Армении как  по формату, так  и по результативности. Он станет  исключительной площадкой для  крупных зарубежных бизнесменов, чтобы  представить инвестиционные программы и получить исчерпывающую информацию на волнующие  их вопросы от руководителей  конкретных сфер.

Зарубежные бизнесмены получат также беспрецедентную возможность ознакомиться с  инвестиционным пакетом, разработанным государством и частным сектором.

Форум станет новым проявлением  прозрачности,  надежности деятельности в  новой  Армении  и  высокой  готовности государства.


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