Наше знакомство с директором семейной библиотеки №207 им. В.В.Бианки города Москва Владимиром Головачевым состоялось в Горисе осенью прошлого года, на закрытии межгосударственной программы “Горис — культурная столица СНГ-2018”. Владимир в качестве лауреата от России приехал на вручение международной премии “Содружество дебютов” за 2017 год, которое состоялось в рамках закрытия программы. Высокую награду на этот раз получали специалисты из СНГ в области исследования и поддержки института семьи.

Это не первая награда Головачева: за многочисленные международные и межрегиональные культурно-просветительские проекты он награжден Грамотами Государственной Думы, различных министерств и ведомств, занесен в энциклопедию “Лица России”. Помимо поддержки и развития института семьи, Владимир проводит большую работу в плане расширения деятельности вверенной ему библиотеки и стимулирования чтения среди детей. В планах директора библиотеки им. В.В.Бианки — наладить сотрудничество с нашей детской библиотекой имени Хнко-Апера.

— Мне очень понравилось в Армении, здесь я впервые. Хочется сюда приехать вновь, хотя бы на недельку, чтобы все более подробно посмотреть, с коллегами из библиотеки Хнко-Апера пообщаться. Я под очень большим впечатлением: все было очень душевно. И как нас встретили, и как показали весь город, и музей им.Бакунца для нас специально открыли, да чаем угостили. А какой концерт прекрасный был в рамках программы…

Мы собрались из разных стран, друг друга не знали, а сейчас — уже лучшие друзья. Проекты новые придумались: я у вас уже хищным взглядом увидел, какая у вас чудесная детская выставка была — думаю ее надо Москве показать. Это здорово узнавать новые пространства. Когда ты знакомишься с посторонним опытом, у тебя появляются новые зацепки, идеи, подходы. Это очень обогащает.

— Расскажите о вашей работе с армянской диаспорой в Москве.

— Я хоть и представлял здесь Москву, но я коренной петербуржец. Ну, а там, как вы знаете, всегда была очень сильная армянская диаспора, еще с царских времен. На главном — Невском проспекте города расположена прекрасная армянская церковь Св. Екатерины, вокруг которой целый комплекс исторических зданий — все это построено армянами. Армянская община здесь всегда была богатая, очень высокая духовно и, несмотря на все лихолетья, сохранилась. Мне всегда было приятно работать с представителями армянской общины, которая постоянно проводит интересные мероприятия — замечательные концерты, выставки. Недавно мы вместе отмечали юбилей Еревана — я специально ездил в Петербург на это мероприятие. И в Москве мы активно сотрудничаем с армянской общиной. На 2019 год у нас уже заложено, что в библиотеках Москвы будет проведен конкурс, посвященный Армении. И мне очень приятно, что до этого я успел побывать здесь и набрался впечатлений. Одно дело, когда ты знаешь страну по картинкам и фильмам, и другое дело, когда видел все своими глазами, прочувствовал, узнал людей. Конкурс будет комплексный. Вначале проведем серию уроков, пригласим представителей диаспоры, чтобы рассказали об Армении, представили традиции, костюмы, историю, фильмы. Вдохновим ребят, чтобы они на основе полученной информации нарисовали Армению. Кто уж был здесь, могут предоставить фотографии, написать сочинение. Хорошо было бы сделать этот конкурс двусторонним — провести его параллельно в Москве и Армении. Это сверхзадача.

— Одно из направлений вашей деятельности — семейное образование. Что под этим подразумевается?

— В нашей библиотеке мы реализуем различные культурные проекты со странами СНГ: это семейные конкурсы, которые у нас очень хорошо пошли в последнее время. Каждый год мы делаем порядка 20 больших международных проектов, вовлекаем всю семью. У нас обычно так: если конкурс художественный, ребенку дается четко задание, он рисует. Но, если родитель ему в этом помог, просто отлично. Мама помогла — книжку почитала, что-то там с ним нарисовала. Ну, а если и папу с дивана подняли, то совсем молодцы! Победа проекта. А вот недавно мы “зафиналили” проект “Самая экологичная семья”: мы разработали комплект заданий, который получала каждая семья — участница конкурса. Нужно было подсчитать, сколько тратится света, воды в месяц, что хорошего для природы сделала семья. И, согласно этому комплекту, семья жила месяц: многие приходили в ужас, когда поняли, сколько воды потратили, пока зубы чистили и т.д. Активно мы дружим не только с учреждениями РФ. Недавно я был в Кыргызстане, и там у нас был Международный детский конкурс “Дорогой дружбы”. Там замечательная активная Детско-юношеская библиотека им. К.Баялинова, и на базе этой библиотеке мы провели наше мероприятие. Кыргызские ребятишки получили задание выбрать самый интересный объект своего города, который бы порекомендовали своему сверстнику из другой страны. То же самое делали московские и питерские дети. И получилась такая вот общая выставка. Подвели итоги, ребят наградили, а на будущий год они получили более сложное задание: у нас в России будут рисовать Кыргызстан, и наоборот. А мы посмотрим, как мы друг друга видим.

— А вам не сложно с современными детьми? Они ведь все сегодня погружены в свои телефоны, гаджеты?

— Вы правы, их сегодня сложно заинтересовать. Читают мало, все разобщены. Вечером ребенок придет уставший после школы и кружков и уткнется в свой телефон. И мама придет после работы — “уйдет” в сеть болтать с подругами, а папа — в стрелялку начнет играть, чтобы пар после тяжелого дня выпустить… Вот и мы стараемся сделать что-то, что объединит людей и оторвет от этого. Такое придумали! В Калмыкии провели любопытный проект-экспедицию: у нас финалисты отправились на верблюдах в степную экспедицию. Они их сначала изучали, рисовали, а потом с родителями оправились: 10 верблюдов караван! Все прошло прекрасно: все живы, здоровы, и верблюды тоже.

— Ваш совет как специалиста — как нужно работать с детьми с век современных технологий, чтобы привить им любовь к чтению?

— Это дилемма. Вот библиотека, классическое учреждение, со своими устоями. Но я считаю, что прежними методами сейчас работать нельзя. Многие библиотекари сопротивляются: мол, мы учреждения высокой культуры и не должны опускаться до каких-то развлечений, “балаганов”. Но, к сожалению, старыми методами современного ребенка уже не привлечь в библиотеку. Приходится придумывать какие-то электронные игры, входить в интернет и соцсети, иначе ребенка не заманишь. Поэтому я не противник современных технологий: это инструмент, которым надо правильно пользоваться. Мы многие проекты реализуем онлайн. Например, взять наше сотрудничество с той же библиотекой им. К.Баялинова в Кыргызстане. Мы никого там не знали, и я не пошел классическим образом — не стал писать в посольство и прочее, а зашел в фейсбук на страничку библиотеки. Вижу — активно работают: каждый день посты публикуют, мероприятия проводятся. Списался с коллегами и в итоге наладили сотрудничество и осуществили онлайн-проект. Также работаем через группы активных мам, юношеские и молодежные группы в соцсетях, находим новых участников и партнеров. Мы не проводили никаких совещаний, практически не потратили бюджетные деньги. В итоге наш “враг” стал нашим другом, стер границы, сдружил многих взрослых и детей и помог осуществить хороший проект.