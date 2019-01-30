По случаю 27-летия Вооруженных сил РА высшее руководство Армении и Арцаха посетили пантеон Ераблур, где почтило память павших за независимость родины.

Пантеон посетили президент РА Армен Саркисян, премьер-министр Никол Пашинян, президент Арцаха Бако Саакян, Католикос Всех армян Гарегин II, председатель НС РА Арарат Мирзоян, министр обороны Давид Тоноян и др.

Прозвучал государственный гимн Армении. Высшее руководство возложило цветы к могилам полководцев Вазгена Саркисяна, Андраника Озаняна и к мемориалу павших в Арцахской войне. Прозвучал также гимн ВС РА, духовные отцы вознесли молитву Всевышнему.

Республика Армения и армяне всего мира 28 января отметили 27 годовщину формирования Армянской армии. 28 февраля 1992г. правительство приняло историческое решение “О Министерстве обороны Республики Армения”, юридически ознаменовав тем самым создание Армянской Национальной армии. В мае 1992г. Минобороны объявило первый призыв на территории республики, заложив основу традиции комплектования армии срочными военнослужащими.

По случаю Дня Армянской армии в президентской резиденции состоялась торжественная церемония награждения.