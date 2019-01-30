В Азербайджане что-то происходит… С тех пор, как режим Ильхама Алиева заблокировал и позакрывал практически все критически настроенные к власти СМИ и сайты, установил тотальный контроль над действующей прессой и соцсетями, получать более или менее внятную информацию о процессах в этой стране стало крайне затруднительно. Однако по опосредованным сообщениям можно констатировать — в Азербайджане происходит нечто, очень пугающее действующий режим. В противном случае с чего бы азербайджанские политологи заговорили о “пятой колонне”…

Разговоры о “пятой колонне” пошли после прошедшего 19 января в Баку на стадионе митинга оппозиции в поддержку политзаключенных и журналистов, в частности, блогера Мехмана Гусейнова, известного публикациями о коррупции и социальных проблемах в Азербайджане. В 2017 году он был арестован и приговорен к двум годам заключения по обвинению в клевете. Организаторами митинга стали Национальный совет по демократическим силам при поддержке партии “Мусават” и ряда других оппозиционных сил. Появившийся в соцсетях видеоролик с этого митинга позволил разглядеть на трибуне замглавы “Мусават” Тофика Ягублу, недавно выпущенного из тюрьмы после 6 лет заключения председателя гражданского движения “РЕАЛ” Илгара Мамедова, лидера Народного Фронта Али Керимова и Искандера Гамидова — лидера азербайджанских “Серых волков” и бывшего главу МВД АР в годы проведения в Арцахе операции “Кольцо”.

По утверждению полиции Баку, в митинге приняло участие не более 2800 человек. Неофициальные источники сообщают о 25-30 тысячах на стадионе, а также многих тысячах около него. Митинг власти Баку санкционировали, хотя изначально понимали, что он будет носить антиправительственный, антиалиевский характер. Это при том, что акции в поддержку Гусейнова 3 и 7 января были разогнаны полицией.

Видимо, на азербайджанские власти подействовала принятая 17 января Европарламентом резолюция, касающаяся соблюдения прав человека в Азербайджане. Она содержала императивное требование освободить Мехмана Гусейнова, отбывающего двухлетний тюремный срок за критику правительственных чиновников, появление у них необъяснимого богатства, положить конец общему применению суровых мер в отношении инакомыслия и непосредственному и безоговорочному выпуску из тюрьмы всех политических заключенных, уважать полностью и претворять в жизнь постановления Европейского суда по правам человека. Однако самое главное и опасное для официального Баку — в резолюции устанавливалась прямая зависимость между заключением нового соглашения ЕС-Азербайджан и демократической реформой, установлением власти закона и уважением к правам человека в стране. Освобождения блогера потребовали также МИД Франции и содокладчики ПАСЕ по Азербайджану. И 22 января Алиев принимет “соломоново решение” — прекратить уголовное дело в отношении Мехмана Гусейнова, возбужденное по факту нападения на надзирателя тюрьмы. В подтверждение была даже распространена фотография отнюдь не похожего на голодающего 26-летнего блогера в обнимку с “пострадавшим” от его руки тюремщиком.

Впечатление от всего этого такое, что митинг с требованиями отставки Алиева нужен был не столько оппозиции, сколько самому Алиеву, на решение которого об освобождении Гусейнова сразу же благожелательно отреагировали вышеназванные международные структуры, несмотря на то, что блогер еще в тюрьме. Впрочем срок его заключения истекает в марте этого года, и, по логике событий, не исключено, что на свободу он выйдет досрочно. Однако проблема политзаключенных в целом-то не решена. И азербайджанская оппозиция намерена добиваться их освобождения, проводя массовые акции и другую политическую деятельность. Этого режим Алиева уже допустить не может. Отказ властей санкционировать следующий митинг оппозиции предваряют сообщения бакинской полиции о попытках Нацсовета на последних митингах создать беспорядки в столице. Соответственно попытка группы из 50-60 человек собраться на одной из бакинских улиц расценивается как нарушение закона АР “О свободе собраний”, “создание паники среди населения”. В итоге 10 человек арестованы в административном порядке, пятеро получили устное предупреждение и отпущены. Также были подавлены попытки провести акции протеста в районах Азербайджана — Джалилабаде и в расположенном близ прифронтовой линии райцентре Ахджабеди. Там протесты, судя по роликам в соцсетях, носили больше социально-экономический характер. В попадающихся в различных соцсетях записях отмечается, что “азербайджанцы не хотят мириться с зарплатами и пенсиями, которые не выше, чем в других соседних странах”, “слышать ежеминутную ложь с манипуляцией экономических цифр, когда на гостелеканалах все отлично, а в жизни этого нет, а есть еженедельно растущие цены и безработица”…

Очевидно, что Алиев не может допустить расползания протестов и потери контроля над ситуацией. На помощь “призываются” до сего дня прозябающие в забвении “шехиды”, т.е. участники разного периода агрессий на Арцах и их семьи. Пригласив их представителей в президентский дворец, Алиев торжественно объявил об увеличении на 2725 человек списка получателей госпомощи в размере 11 000 манатов (1 манат=$0,59): “В их числе граждане, получавшие некогда пособие в меньших суммах, и в целом представители семей шехидов органов внутренних дел, вообще не попавшие в этот список, число их превышает 460 человек”. На этой же встрече Алиев не преминул бросить булыжник в огород оппозиции и напомнить собравшимся, что “в начале 1990-х годов в Азербайджане был период безвластия, у Азербайджана не оказалось сильного лидера, различные группы боролись за власть, устраивали провокации друг против друга, и Армения, воспользовавшись сложившейся ситуацией, захватила часть наших земель”. Все это произошло, по его словам, “в результате предательской деятельности Партии Народного Фронта и “Мусават”. “Если бы в то время лидером Азербайджана был Гейдар Алиев, наши земли никогда не были бы оккупированы”, — заявил Алиев, очевидно, “забыв”, что именно с приходом к власти Гейдара Алиева азербайджанская армия понесла самые масштабные потери: в 1993г. армянские ВС освободили долину реки Аракс, а в 1994г. остановили широкомасштабное зимнее наступление азербайджанцев; после прихода к власти Гейдар Алиев осуществил 6 призывов в армию, при нем же были наняты и брошены на войну с Арцахом свыше 3000 афганских моджахедов.

Ильхам Алиев неспроста “вспомнил” о “шехидах”. На митинге в Баку 19 января призывы отправить его в отставку звучали не только в контексте социально-экономических проблем, но и в связи с вопросом Арцаха. “Несколько раз выступающие говорили о последнем фейке власти, которая согласилась с армянами “готовить народы к миру”. Эта фраза была освистана митингующими”, — отмечает один из азербайджанских блогеров на сайте “Кавказского узла”. Это обстоятельство вряд ли заинтересует международные структуры. Но оно должно охладить тех в Армении, кто необоснованно все еще пребывает в иллюзиях по поводу “демократичности” и “договороспособности” азербайджанской оппозиции. Забудьте.

Другое дело, что Ильхам Алиев, судя по реакции его и его окружения, опасается реализации в Азербайджане “цветной революции” силами, “пользующимися поддержкой извне”, и стремится не допустить перехвата ими инициативы вообще, а тем более столь мощного козыря в деле воздействия на массовое азербайджанское сознание, как проблема Арцаха. Нам остается внимательно следить за развитием ситуации в Азербайджане и вокруг него и не терять бдительности, ибо любые тектонические сдвиги в той стране могут стать для нас серьезнейшим вызовом.