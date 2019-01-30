Государство Январь 30, 2019 | Автор : admin

В столице Арцаха Степанакерте на минувшей неделе завершилось 33 Общее собрание АРФ “Дашнакцутюн”.

Как сообщили в пресс-службе партии, после обсуждения повестки дня Собрание избрало высший исполнительный орган партии — Бюро. Бюро АРФД на своем первом заседании избрало представителем Бюро Акопа Тер-Хачатуряна. Членами Бюро избраны Армен Рустамян (председатель), Виген Багумян, Арам Галустян, Виген Ягупян, Акоп Хачерян, Арсен Амбарцумян, Киро Маноян, Бениамин Пчакчян, Спартак Сейранян, Раффи Тонапетян, Овсеп Тер-Геворгян, Мурад Папазян.