Стартовал официальный визит премьер-министра Никола Пашиняна в Федеративную Республику Германию, который проходит по приглашению федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Сегодня, после официальной церемонии встречи, намечены переговоры Никола Пашиняна с Ангелой Меркель, в ходе которой состоится обмен мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся двусторонних армяно-германских отношений и экономического сотрудничества. Главы правительств Армении и Германии обсудят также темы взаимодействия на многостороннем уровне в рамках международных организаций, обменяются мнениями по актуальным вопросам внешней политики и безопасности.

Нынешний визит станет логическим продолжением диалога, начавшегося летом минувшего года, когда Пашинян и Меркель встретились сначала 12 июля в Брюсселе в рамках саммита НАТО, а затем уже провели полноценные переговоры в августе, когда федеральный канцлер ФРГ посетила Армению с официальным визитом. Названный экспертами историческим визит Ангелы Меркель стал таковым не только потому, что за 27 лет Армения впервые принимала германского руководителя такого ранга, но и по содержанию состоявшихся тогда обсуждений. Динамично и развивающиеся армяно-германские отношения получили новый импульс для дальнейшего расширения и углубления. В этом плане от сегодняшних переговоров также довольно высоки ожидания: Никол Пашинян и Ангела Меркель сегодня смогут сверить часы сотрудничества, обобщить уже имеющиеся итоги выполнения достигнутых в августе договоренностей и наметить дальнейшие шаги, исходя из многократно взаимно заявленного настроя на еще большее укрепление связей и активизацию контактов.

В рамках официального визита в Германию премьер-министр Никол Пашинян встретится также с президентом страны Франком Вальтером-Штайнмайером, председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле.

Вчера премьер-министр Никол Пашинян побывал в Кёльнском техническом университете, где его встречал ректор, профессор Срефан Герциг. После встречи с руководством университета был подписан Меморандум о сотрудничестве между Кельнским техническим университетом и Национальным политехническим университетом Армении. Меморандум подписали ректор Стефан Герциг и Чрезвычайный и полномочный посол Армении в Германии Ашот Смбатян. Затем премьер-министр Армении встретился со студентами и профессорско-преподавательским составом университета, выступил перед ними с речью.

Возглавляемая премьер-министром правительственная делегация посетила также мэрию Кёльна, где состоялась встреча Никола Пашиняна с мэром Генриетте Реккер. В Кёльне премьер-министра Никола Пашиняна приветствовали также представители армянской общины.

Вопросы расширения сотрудничества, разработки и реализации новых совместных программ обсуждались на встрече Никола Пашиняна с региональным директором Германского банка развития (KfW) Олафом Зимелькой. Премьер-министр отметил многолетнее эффективное сотрудничество Армении с KfW, в рамках которого осуществляется ряд проектов в различных отраслях экономики. В этом контексте Никол Пашинян подчеркнул важность подписанного в ноябре 2018 года соглашения о выделении в рамках проекта биоразнообразия и стабильного местного развития гранта в размере 23,208,483.13 евро, отметив, что это одна из самых значительных программ в нашем регионе.

Премьер-министр сказал, что Армения считает приоритетной задачей приведение природоохранной сферы в соответствие с высокими мировыми стандартами и радует, что в этом вопросе наша страна имеет столь надежного партнера, как KfW.

Региональный директор KfW в свою очередь отметил, что считает Армению важным партнером. Он выразил удовлетворение тем, как развивается сотрудничество с различными ведомствами, подчеркнув, что это способствует развитию армяно-германских связей, и подтвердил готовность к обсуждению и реализации новых проектов.

Собеседники обсудили ход выполнения нынешних программ и дальнейшее взаимодействие в сферах экологии, энергетики, сельского хозяйства, инфраструктур, водного хозяйства и др.

Находясь в Германии Никол Пашинян намерен посетить офис Фонда Конрада Аденауэра, где он выступит с речью, а также встретиться с руководством немецких передовых компаний.