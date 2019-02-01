О наличии у международного сообщества консенсуса по исключительно мирному урегулированию азербайджано-арцахского конфликта заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, принявший участие в открытии памятника выдающемуся российскому дипломату, поэту и драматургу Александру Грибоедову, установленному в Парке благодарения Российско-Армянского (Славянского) университета в Ереване.

Все, без исключения, страны, основные участники тройки посредников — Российская Федерация, Соединенные Штаты, Европейский союз едины в том, что категорически должны быть исключены силовые сценарии”, — сказал Карасин.

Российский дипломат приветствовал регулярность встреч премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, равно как и встречи между главами МИД двух стран, отметив, что благодаря этим встречам в зоне конфликта за последние месяцы установилось относительное спокойствие.

“Мы с удовлетворением отмечаем, что в последнее время это спокойствие, относительная предсказуемость обстановки стала характерной. Надо продолжать, и в этом смысле у международного сообщества есть консенсус”, — сказал он.

Григорий Карасин подчеркнул, что вести переговоры, договариваться о последовательности шагов, о том, к чему они должны привести для Армении, Азербайджана, Нагорного Карабаха, необходимо спокойно и в уважительной манере.”Впереди новые встречи, я так понимаю, что эти встречи будут проходить на разных уровнях как министров иностранных дел, так и лидеров двух стран. Встречи должны быть хорошо подготовлены, чтобы быть субстантивными, давали реальные результаты и продвижение вперед. Сейчас чрезвычайно важно, чтобы международная обстановка вокруг проблемы Нагорного Карабаха была предсказуемой и спокойной”, — сказал он.

В вопросе же сроков урегулирования замглавы МИД РФ призвал быть реалистами. Назвав этот вопрос довольно сложным, Г.Карасин отметил: “Всем хотелось бы, чтобы прогресс в решении этой проблемы был достигнут как можно скорее, но надо быть реалистом и полагаться на здравый смысл и на переговоры, которые прежде всего касаются руководства Армении и Азербайджана и ведутся при помощи международного сообщества, в первую очередь тройки сопредседателей”, — сказал он.

Обеспокоенность возможной эскалацией азербайджано-арцахского конфликта прозвучала и из Вашингтона. Директор национальной разведки США Дэниел Коутс, выступая в Комитете Сената с докладом о глобальных угрозах, заявил, что, как считают США, конфликт вокруг Нагорного Карабаха может разрастись и даже “втянуть” в той или иной мере Россию: “Напряженность между Арменией и Азербайджаном остается потенциальным источником крупномасштабного военного конфликта, который может втянуть Россию”. Чего конкретно опасаются США — эскалации конфликта как таковой, вспышки регионального, а то и мирового пожара в случае втягивания в военную ситуацию России или перспективы усиления в регионе позиций Москвы, которую наряду с Пекином Вашингтон считает для себя самой большой опасностью, сказать сложно. Вероятно, всего вместе. В любом случае на этом фоне примечателен звонок советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, в ходе которого, как написал Болтон в Twitter, стороны “обсудили ряд обоюдных интересов, включая энергетическую безопасность, сотрудничество в области безопасности и поддержку США мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта”. Примечателен этот звонок тем, что ранее, 23 января, в телефонном разговоре с премьер-министром РА Николом Пашиняном карабахский конфликт не обсуждался. Это засвидетельствовал сам Пашинян, отметив, что в ходе телефонного разговора с Болтоном обсуждались лишь региональная ситуация и вопросы, касающиеся двусторонних отношений. Об этом свидетельствует и запись Болтона в Twitter: “Вчера (23 января — Г.М.) я позвонил премьер-министру Армении Николу Пашиняну, чтобы поздравить его с переназначением на должности и поприветствовать армянский народ в связи с состоявшимися в декабре свободными и честными парламентскими выборами. США поддерживают его усилия по обеспечению процветающего будущего для Армении”.

Кстати, в сообщении пресс-службы Алиева о разговоре с Болтоном слова “о поддержке США мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта” отсутствуют — “был обсужден ряд представляющих взаимный интерес вопросов, в частности, сотрудничество в сферах энергетической безопасности, безопасности и переговорный процесс по армяно-азербайджанскому, нагорному карабахскому конфликту”. И это символично, ибо, как мы неоднократно отмечали, Азербайджан отнюдь не готовится к миру, его цель — добиться установления полной собственной юрисдикции над Арцахом, на худой конец — принудить армянские стороны хоть к каким-то территориальным уступкам, изменить существующий военно-политический баланс с последующим марш-броском на Арцах. Так что, факт того, что именно в разговоре с Алиевым Болтон упомянул о поддержке США исключительно мирного процесса по карабахскому урегулирования, можно расценить, как признание Вашингтоном того, что угроза эскалации исходит от Азербайджана.

Неудивительно и то, что армянская общественность, обеспокоенная тем, что на столе переговоров все еще лежат т.н. Мадридские принципы, предусматривающие серьезные и, по сути, односторонние территориальные уступки армянских сторон, держит этот вопрос под чутким контролем. Премьер-министр РА Никол Пашинян, в очередной раз отвечая на вопросы журналистов по поводу муссирующегося в СМИ и соцсетях тезиса “возвращение определенных территорий в обмен на мир в Карабахе”, заявил, что армянская сторона не может даже обсуждать формулу “территории в обмен на мир”. По его словам, нынешнее правительство Армении проводит в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта такую политику, которую не проводило ни одно правительство в прошлом. “Попытки найти параллель и попытки найти общее с проводимой ранее политикой являются абсолютным заблуждением”, — заверил Пашинян. Он вновь отметил, что его встречи с Ильхамом Алиевым были не переговорами, а неофициальными контактами, в ходе которых проходил обмен мнениями. Что касается стремления международного сообщества придать новый импульс переговорному процессу, то, как отметил премьер-министр, “этот вопрос включен в повестку обсуждения глав МИД, они поработают, нам совместно с сопредседателями представят рекомендацию, потом уже и решим”.