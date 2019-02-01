Евросоюз не будет обсуждать вопрос о либерализации визового режима с Арменией до предстоящих 23-26 мая выборов в Европарламент, заявил комиссар ЕС по вопросам политики Европейского соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан на совместной пресс-конференции с главой МИД РА Зограбом Мнацаканяном в Ереване.

Конкретной даты пока нет, поскольку мы должны обсудить этот вопрос с государствами-членами, но я полагаю, что до выборов в Европейский парламент не будет никаких инициатив”, — сказал он. Йоханнес Хан отметил при этом, что Еврокомиссия положительно настроена в вопросе либерализации визового режима с Арменией. Еврокомиссар сообщил, что Европейский совет предоставит Армении дополнительную финансовую поддержку за особые успехи в сфере демократии и верховенства закона в 2018г. Он отметил важность сформированного в стране настроения. “Люди сегодня более, чем когда-либо, заинтересованы приехать в Армению и сделать инвестиции. Мы обсудили возможность создания инвестиционной комиссии, которая ознакомит европейских инвесторов с ситуацией в Армении”, — сказал Й.Хан.

Глава МИД РА Зограб Мнацаканян отметил, что в ходе беседы с Йоханнесом Ханом были обсуждены различные вопросы в рамках сотрудничества Армения-ЕС. “В ходе обсуждений мы еще раз подчеркнули то значение, которое мы придаем двусторонним отношениям. Главной правовой основой наших отношений является Комплексное и расширенное соглашение о партнерстве. Обсудили ряд программ, при осуществлении которых можем воспользоваться предоставляемыми Соглашением инструментами”, — отметил Мнацаканян. Й.Хан добавил к сказанному, что обсуждается ряд направлений, где Евросоюз может помочь Армении. “В основе всего нашего сотрудничества лежит жесткая структура. Сегодня мы находимся на этапе реализации программ на 300 млн евро, ожидаются программы еще на 100 млн. Работаем с правительством, чтобы распределить сферы будущего сотрудничества. Недавно подписали пакет, который касается развития сферы образования. Это программа на 32 млн евро. Мы уже сделали большой вклад в образование и сделаем еще и в дальнейшем”, — сказал еврокомиссар.