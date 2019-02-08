Государство Февраль 08, 2019 | Автор : admin

Внеочередное заседание Совета НС Армении, которое вел председатель НС А.Мирзоян, состоялось 6 февраля.

В соотношении голосов 17 “за” и 1 “против” Совет утвердил следующие составы делегаций НС РА седьмого созыва в международных парламентских организациях:

МПА СНГ — глава делегации председатель НС А.Мирзоян (фракция “Мой шаг”), члены Л.Назарян, Р.Рубинян, В.Варданян, В.Карапетян, Н.Зейналян, А.Памбукчян, Т.Уриханян, А.Беглоян, Г.Геворкян, Н.Мкртчян (“Мой шаг”), В.Григорян, А.Григорян, С.Багратян (фракция “Процветающая Армения” — ППА), А.Хачатрян, Э.Андреасян (фракция “Светлая Армения” — ПСА).

ПА ОДКБ — глава делегации председатель НС А.Мирзоян, члены А.Симонян, А.Симидян, А.Кочарян, К.Погосян, А.Сандиков, А.Аветисян, Ш.Торосян, О.Агазарян, Т.Карапетян, С.Микаелян (“Мой шаг”), А.Абовян, Д.Манукян, Т.Уриханян (ППА), А.Бабаян, Р.Степанян (ПСА).

Межпарламентский Союз — глава делегации председатель НС А.Мирзоян, члены Л.Макунц, О.Ованнисян, А.Бошян, А.Карапетян (“Мой шаг”), М.Мелкумян, Ш.Исаян (ППА), С.Григорян (ПСА).

Комиссия парламентского сотрудничества Армения-Евросоюз — глава делегации А.Егоян (“Мой шаг”), члены Р.Рубинян, В.Енгибарян, Р.Григорян, С.Габриелян, М.Галстян, С.Ханданян (“Мой шаг”), Н.Зограбян, А.Абовян (ППА), А.Бабаджанян (ПСА).

ПА ОБСЕ — глава делегации А.Конджорян (“Мой шаг”), постоянный член Л.Назарян, заменяющие — М.Карапетян, А.Даниелян (“Мой шаг”), Т.Уриханян (ППА), А.Самсонян (ПСА).

ПАЧЭС — глава делегации Б.Тунян (“Мой шаг”), члены А.Беглоян, А.Манукян (“Мой шаг”), В.Энфиаджян (ППА).

ПА НАТО — глава делегации А.Кочарян (“Мой шаг”), члены В.Енгибарян (“Мой шаг”), Г.Горгисян (ПСА).

МПА Православия — глава делегации вице-спикер НС А.Симонян (“Мой шаг”), члены О.Ованнисян, А.Давоян (“Мой шаг”), И.Тоноян (ППА), Г.Багдасарян (ПСА).

ПА Франкофонии — глава делегации О.Игитян (“Мой шаг”), члены С.Казарян, М.Галстян, А.Егоян, В.Акопян, А.Хачатрян, А.Джулакян (“Мой шаг”), Н.Зограбян, М.Мелкумян (ППА), А.Бабаджанян, Т.Симонян (ПСА).