Регион Февраль 08, 2019 | Автор : admin

Минская книжная выставка стала площадкой для творческого обмена мнениями, отметил посол Армении в Беларуси Армен Гевондян.

“Книжная выставка-ярмарка проходит в 26-й раз, и за это время она завоевала титул профессиональной площадки, где, помимо того, что страны и издательства демонстрируют достигнутые успехи, происходит творческий обмен мнениями. Здесь также просматривается все многообразие книгоиздательства разных стран мира”, — сказал посол. По его словам, Беларусь организовала книжную выставку на достойном уровне как в практическом, так и деловом плане.

“Меня поразило количество стран-участниц и представленных издательств. Приятно удивило наличие множества очень интересных книг по истории Беларуси. Хочу отметить и факсимильное издание первого “Букваря”, — отметил Армен Гевондян.

XXVI Минская международная книжная выставка-ярмарка проходит под слоганом “Больше чем книги” с 6 по 10 февраля в административном комплексе по проспекту Победителей, 14. На площадке около 3 тыс. кв. м представлено более 400 экспонентов от 35 стран. Ожидается, что выставку посетят около 60 тыс. человек. Организаторами выступают Министерство информации, Минский горисполком, Союз писателей Беларуси, соорганизаторы — министерства иностранных дел, образования, культуры, ОАО “Белкнига”, ПК ООО “Макбел”.