Государство Февраль 08, 2019 | Автор : admin

В последнее время упорно муссируются слухи, что в рамках оптимизации госаппарата в некоторых дипломатических миссиях будет проведено сокращение кадров.

В действительности все обстоит с точностью до наоборот. Как сообщила на встрече с журналистами пресс-секретарь МИД РА Анна Нагдалян, “информация о сокращении числа дипломатов Армении за рубежом не соответствует действительности. Напротив, в связи с необходимостью работы в некоторые дипломатических ведомствах набирают дипломатов”.