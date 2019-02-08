Не соответствует действительности…

Февраль 08, 2019  |   Автор :   |   Государство

В последнее время упорно муссируются слухи, что в рамках оптимизации госаппарата  в некоторых дипломатических миссиях будет проведено сокращение кадров.

В действительности все обстоит с точностью до наоборот. Как сообщила на встрече с журналистами пресс-секретарь МИД РА Анна Нагдалян, “информация о сокращении числа дипломатов Армении за рубежом не соответствует действительности. Напротив, в связи с необходимостью работы в некоторые дипломатических ведомствах набирают дипломатов”.


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