В новом году Государственный симфонический оркестр Армении обещает интересные концерты и программы. Один из самых ярких музыкальных коллективов страны — Государственный симфонический оркестр Армении отметил в этом году свое 14-летие. Бывший Молодежный оркестр, руководимый Сергеем Смбатяном, уже подросший и набравшийся опыта, сегодня продолжает свою активную деятельность и обещает сделать 2019-й музыкальный год полным интересных проектов и замечательных концертов. За 14 лет своего существования коллектив успел выступить на самых престижных сценах мира и с самыми известными исполнителями, проделал большую работу по популяризации классической музыки в Армении, сохранению и распространению армянского музыкального наследия.

В этом году оркестр также ждет насыщенная работа и концертная деятельность. В 2019 году симфонический планирует вовлечь в свою работу знаменитых артистов, а также авторитетных в мире музыки авторов. Планирует углубить сотрудничество с известными в сфере музыки международными сетевыми и печатными ресурсами: Mezzo TV, Medici TV и т.д. Благодаря этой инициативе армянское исполнительское искусство и композиторская школа будут более широко представлены в мире.

Среди ближайших важных проектов коллектива — юбилейный Х Фестиваль армянского композиторского искусства. Он пройдет при поддержке Министерства культуры Армении с 20 февраля по 13 марта и будет посвящен 90-летию видного армянского композитора Авета Тертеряна. Цель фестиваля — достойная оценка нашего композиторского наследия, представление его широким кругам общественности. Оно оцифровывается и записывается, что способствует его сохранению.

В рамках фестиваля состоятся симфонические концерты, во время которых прозвучат произведения всех композиторов, которым были посвящены фестивали прошлых девяти лет. Это станет своеобразным обобщением деятельности Фестиваля армянского композиторского искусства за эти годы. В ходе фестиваля публике будут представлены не только симфонические произведения Тертеряна (Симфонии №7 и №8), но и других видных армянских композиторов — Армена Тиграняна, Лазаря Сарьяна, Тиграна Чухаджяна, Арно Бабаджаняна, Григора Егиазаряна, Эдгара Оганесяна, Эдварда Мирзояна, Александра Арутюняна, Гаро Степаняна. Открытие фестиваля ознаменуется совместным концертом Государственного симфонического оркестра Армении и армянской оперной дивы, сопрано Асмик Папян. Он состоится 20 февраля, в концертном зале “Арам Хачатурян”. Этот концерт благотворительный, и выручка от него будет перечислена в благотворительный фонд “Арменак Урфанян”. В рамках фестиваля также выступят Наре Аргаманян, Лилит Артемян, Денис Шаповалов.

В течение 2019 года также планируется проведение композиторского фестиваля “Легенды наших дней”, который в этом году приурочен к 80-летию нашего знаменитого композитора Тиграна Мансуряна. В рамках фестиваля будет представлена редко звучащая в Армении, но очень популярная и ценимая за рубежом симфоническая музыка Мансуряна. Например, Концерт для виолончели Мансуряна в Ереване исполнит всемирно известный итальянский виолончелист Марио Брунелло. Отдельная концертная программа будет посвящена киномузыке Тиграна Мансуряна. Она прозвучит в исполнении Симфонического концерта: впервые прозвучат оригинальные утвержденные композитором варианты произведений, а не переложения.

Государственный симфонический оркестр Армении продолжит выступать и в роли официального оркестра Международного конкурса Хачатуряна. Последний в этом году также отмечает юбилей — ему исполняется 15 лет!

Оркестр продолжит записывать лучшие произведения армянских композиторов и представлять их под известными мировыми лейблами. В сентябре в Ереване также пройдет Международный фестиваль “Армения”, в рамках которого запланированы исключительные концерты и выступления известных в мире солистов.

На всех концертах “Армении”, за исключением концерта произведений европейских авторов, будут звучать работы армянских композиторов. Перед армянской публикой выступят всемирно известные артисты: пианисты Николай Луганский и Ингольф Вундер, оперная певица из Франции Анна Касьян, мультиинструменталист Андрей Баранов и другие.

Запланированный на осень VII Международный фестиваль имени Хачатуряна в этом году будет иметь интересный формат и символику. Мероприятие посвящается трем преданным служителям классической музыки ХХ века, трем друзьям — Араму Хачатуряну, Сергею Прокофьеву и Дмитрию Шостаковичу. Ну, а в ноябре оркестр собирается организовать фестиваль для современных композиторов и пригласить в Армению легендарных композиторов, творящих в наши дни.

Симфонический оркестр Армении продолжит культурно-образовательную программу “ДасА” (“УрокА”), стартовавшую в прошлом году и направленную на приобщение подрастающего поколения к классическому искусству.

Оркестр собирается вести и активную гастрольную деятельность. Первые гастроли пройдут с 28 февраля по 2 марта в Объединенных Арабских Эмиратах. Они стартуют с выступления в Дубайском оперном театре, где будут представлены концерты в новом формате. На экране будут идти “Гарри Поттер” и “Крестный отец”, а оригинальную музыку из этих кинофильмов в живом исполнении представит Государственный симфонический оркестр Армении. 2019 год оркестр собирается закрыть интересным сюрпризом для своих преданных слушателей — оригинальным подарком к Новому году…