Каждый февраль в местечке Сураджкунд Индии можно ознакомиться с тысячелетними традициями народных промыслов разных народов мира. Здесь проходит один из крупнейших ремесленных фестивалей, в котором принимают участие приехавшие из разных стран народные умельцы.

В павильонах фестиваля можно найти немало интересного — от миниатюрных амулетов до гигантских статуй. Здесь также представлено множество лотков с региональными разновидностями индийской кухни. Ярмарку сопровождает обширная культурная программа, в которой участвуют приглашенные фолк-коллективы из других стран. В этом году уже 33-й по счету Международный фестиваль ремесел проходит с 1 по 17 февраля, причем не только в Сураджкунде, но и в близлежащих городах Фаридабад и Харьяна. При поддержке Министерства культуры РА в армянском павильоне на фестивале выставлены рукодельные куклы, которые представляет мастер-кукольник Алла Саргсян. В армянской экспозиции — порядка 150 кукол средних и маленьких размеров, а также маленькие карпеты с орнаментами. Как отмечают в Министерстве культуры Армении, цель показа армянских рукодельных кукол на проходящем в Индии фестивале народного творчества — популяризировать армянское нематериальное наследие за рубежом и стимулировать творческую деятельность наших народных мастеров.