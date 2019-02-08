Регион Февраль 08, 2019 | Автор : admin

Очередной выпуск передачи Global Issues британской радиостанции BBC записали в Ереване. 5 февраля в Американском университете Армении состоялась запись очередного выпуска передачи.

Дискуссия была посвящена политическому и экономическому будущему Армении. Выступили депутат парламента Армении Мане Тандилян, заместитель министра образования и науки Аревик Анапиосян, публицист Мария Титизян и директор информационного агентства “Медиамакс” Ара Тадевосян. Вопросы задавали зрители и касались революции в Армении.

Первый вопрос касался причин бархатной революции. По мнению Аревик Анапиосян, большая часть общества нуждалась в переменах, ожидала этих перемен, но они не происходили. “Для революции было много объективных причин. Например, конституционные поправки, которые сделали страну парламентским правительством, а имеющая большинство политическая сила не сделала никаких положительных изменений. У нас уже были разные движения, которые привели к революции”, — сказала Аревик Анапиосян. Депутат Мане Тандилян отметила, что к революции привело отсутствие свободных и прозрачных выборов на протяжении многих лет. “Отмечу очень важную политическую причину: мы скучали по свободным и прозрачным выборам в нашей стране. У нас была такая ситуация, когда члены парламента не представляли мнение общества”, — сказала Тандилян.

Директор информационного агентства “Медиамакс” Ара Тадевосян подчеркнул, что революция стала сюрпризом для всех, и революцию сделали молодые люди, которые не жили в Советском Союзе. “Это стало неожиданностью для меня, для всех, думаю, и для лидера революции. Никто не мог бы прогнозировать революцию в Армении”, — сказал Ара Тадевосян.

Программа Global Issues — Yerevan будет транслироваться на английском языке 9 февраля в 23:00 по местному времени и 10 февраля в 16:00. Затем запись будет доступна на сайте www.bbc.com/worldserviceradio.