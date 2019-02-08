Регион Февраль 08, 2019 | Автор : admin

Президент Республики Арцах Бако Саакян в сопровождении министра обороны Карена Абрамяна и других должностных лиц 5 февраля посетил ряд участков восточной границы республики, на месте ознакомился с ходом службы солдат и текущей ситуацией.

Как сообщили в пресс-службе аппарата президента Арцаха, в тот же день Саакян посетил село Талиш Мартакертского района и провел рабочее совещание по вопросам восстановления населенного пункта. Бако Саакян дал конкретные поручения руководителям компетентных органов по надлежащему решению обсужденных вопросов, отметив важность программы восстановления Талиша для страны.

В совещании приняли участие министр обороны Карен Абрамян, министр градостроительства Карен Шахраманян, другие должностные лица.